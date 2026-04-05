Continúa la búsqueda de José Arias Fernández, el hombre de 76 años desaparecido en Quintes, Asturias

Cuarto día de búsqueda de José Arias Fernández, el hombre de 76 años desaparecido en Quintes, Asturias

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QuintesLos equipos de rastreo han retomado este domingo por quinto día el operativo de búsqueda para localizar a José Arias Fernández, el hombre de 76 años desaparecido el miércoles en la localidad asturiana de Quintes, ha informado la Guardia Civil.

El dispositivo, que ha comenzado pasadas las 09:00 horas, se centrará en las cercanías de la vivienda del desaparecido, con movilidad reducida, zonas de difícil acceso y el entorno costero.

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La búsqueda de José Arias Fernández

En el operativo participarán por parte de la Guardia Civil efectivos de Seguridad Ciudadana y del Grupo de Rescate, el Servicio Marítimo Provincial, un helicóptero, el equipo de drones y un guía canino con perro.

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Por parte del Servicio de Emergencias (SEPA) intervendrán bomberos, la unidad canina y un helicóptero, y también estarán dieciséis voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja y dos efectivos de la Guardería de Medio Ambiente.

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El operativo se inició el miércoles después de que la hija del desaparecido alertase al 112 de que su familia buscaba al hombre desde las 15:00 horas sin resultados.

Se retoma el dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido en Santiurde de Toranzo

Además, en la localidad de Bárcena, perteneciente al municipio de Santiurde de Toranzo, también se ha retomado el dispositivo de búsqueda del hombre de 68 años desaparecido este sábado.

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El número de efectivo desplegados sobre el terreno este domingo ha aumentado y ya ascienden a 39 personas, 26 vehículos, tres drones, una embarcación y seis perros, así como el helicóptero del Gobierno de Cantabria.

Entre ellos, se encuentran miembros del Servicio de Protección Civil del Gobierno de Cantabria, Guardia Civil, GREIM de la Guardia Civil, Cruz Roja, las Agrupaciones de Protección Civil de Castañeda y de Santander, esta última con guías caninos, y el servicio de drones del propio Ejecutivo regional.

El Servicio de Atención a Emergencias 112 Cantabria recibió el aviso de su desaparición este sábado, en torno a las 10.30 horas, y movilizó el operativo.

¿Cómo aportar información?

Si tienes cualquier información sobre José Arias Fernández o sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.