El suceso ha ocurrido en un taller de una empresa de excavaciones y derribos ubicado en Tarancón

El trabajador afectado falleció a las 1:45 horas de este domingo

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CuencaUn trabajador de 43 años ha muerto la pasada noche, tras intoxicarse por ingerir lubricante industrial en un taller de una empresa de excavaciones y derribos ubicado en Tarancón (Cuenca).

A las 21:50 horas de este sábado se recibió un aviso en el 112 de Castilla-La Mancha de que había un trabajador intoxicado porque había ingerido lubricante industrial en un taller situado en el kilómetro 34 de la carretera autonómica CM-200, han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias.

El trabajador afectado falleció a las 1:45 horas de este domingo

Tras recibir el aviso, hasta el lugar se dirigió una UVI móvil, así como agentes de la Guardia Civil.

El trabajador afectado falleció a las 1:45 horas de este domingo, ha indicado el 112 de Castilla-La Mancha.

Asimismo, ha indicado que debido a las circunstancias del suceso se dio un preaviso al equipo de asistencia psicosocial de Cruz Roja