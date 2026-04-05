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Sucesos

Muere un trabajador tras ingerir lubricante industrial en un taller de Tarancón, Cuenca

Muere un trabajador tras ingerir lubricante industrial en un taller de Tarancón, Cuenca
El 112 de Castilla-La Mancha ha informado del fallecimiento de un trabajador en Tarancón. archivo

  • El suceso ha ocurrido en un taller de una empresa de excavaciones y derribos ubicado en Tarancón

  • El trabajador afectado falleció a las 1:45 horas de este domingo

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CuencaUn trabajador de 43 años ha muerto la pasada noche, tras intoxicarse por ingerir lubricante industrial en un taller de una empresa de excavaciones y derribos ubicado en Tarancón (Cuenca).

A las 21:50 horas de este sábado se recibió un aviso en el 112 de Castilla-La Mancha de que había un trabajador intoxicado porque había ingerido lubricante industrial en un taller situado en el kilómetro 34 de la carretera autonómica CM-200, han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias.

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El trabajador afectado falleció a las 1:45 horas de este domingo

Tras recibir el aviso, hasta el lugar se dirigió una UVI móvil, así como agentes de la Guardia Civil.

El trabajador afectado falleció a las 1:45 horas de este domingo, ha indicado el 112 de Castilla-La Mancha.

Asimismo, ha indicado que debido a las circunstancias del suceso se dio un preaviso al equipo de asistencia psicosocial de Cruz Roja

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