MálagaUn profesor de religión del colegio público de la localidad malagueña de Cártama ha sido detenido por supuestos abusos sexuales a menores de corta edad que cursan primaria. El acusado ya habría sido puesto en libertad tras haber pasado a disposición judicial.

Las investigaciones llevadas a cabo se iniciaron cuando varias familias de los menores denunciaron ante la Guardia Civil a finales de octubre los supuestos abusos a los niños por parte del docente. Desde entonces la cifra de denuncias ha aumentado, según relata Sur.

El acusado, un profesor con muchos años en la docencia, al parecer habría realizado tocamientos a los niños de infantil y primaria a través de un muñeco. Además, este les habría pedido a los menores mantener en secreto el juego.

El caso se destapó después de que unos padres interrogaran a su hija tras escucharle un lenguaje inusual para su edad. Hablando con otros padres, estos hicieron lo mismo con sus hijos y llegaron a la misma conclusión.

Ante la preocupación, los padres fueron a hablar con el centro sobre lo que habían descubierto, pero éstos no realizaron ninguna medida con el docente por lo que decidieron denunciar lo sucedido ante la Guardia Civil.

Obispado Málaga dice que no le consta denuncia previa

La Diócesis de Málaga ha asegurado que no le consta denuncia previa en los "más de 30 años de servicio como docente" de un profesor de religión denunciado por un grupo de familias de alumnos ante un supuesto abuso a menores de un centro escolar de la localidad de Cártama, que ya investiga la Guardia Civil.

Así lo ha puesto de manifiesto la Diócesis en un comunicado ante las informaciones sobre la denuncia presentada por presuntos abusos sexuales contra un profesor, quien, añaden, "afirma su inocencia". Asimismo, han expresado su deseo de "un pronto esclarecimiento" de los hechos "por el bien de todas las partes".

A continuación, señalan que al Obispado "no le consta denuncia previa en el historial de este profesor en sus más de 30 años de servicio como docente".

El Obispado muestra "el respeto a la presunción de inocencia del profesor", a la vez que hace hincapié en condenar "cualquier abuso cometido contra menores y contra las personas vulnerables" y reconoce "la conveniencia de denunciar este tipo de situaciones".

Por último, expresa su confianza "en el pronto esclarecimiento de los hechos por parte de la justicia, por el bien de todas las partes, especialmente de los alumnos del colegio y sus familias, por lo que se pone a disposición de las autoridades para colaborar en todo lo que sea necesario".