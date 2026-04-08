La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por la víctima, después de recibir fotografías suyas en ropa interior

Los agentes pudieron determinar que las imágenes habían sido facilitadas por la víctima

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La Policía Nacional ha detenido en Albacete a un varón como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos tras difundir imágenes íntimas de una mujer sin su consentimiento y realizar actos de hostigamiento contra ella.

Según informa la Policía, la investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por la víctima, después de que recibiera en el buzón del domicilio de su padre fotografías suyas en ropa interior, acompañadas de textos de carácter vejatorio y difamatorio sobre su vida personal.

Fotografías enviadas por la víctima

En dichos escritos se vertían acusaciones falsas que atentaban contra su honor, insinuando conductas íntimas y exponiendo aspectos de su entorno familiar, lo que generó en la víctima una situación de angustia y temor. Posteriormente, la denunciante comunicó que alguien había depositado estos mismos documentos en el garaje del domicilio familiar.

Tras una investigación en el ámbito digital, los agentes pudieron determinar que las imágenes habían sido facilitadas por la víctima, en un contexto de confianza, a un varón con el que mantenía una relación personal, y lograron identificar plenamente al presunto autor de los hechos, procediendo a su detención.

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El riesgo de mandar imágenes íntimas

Desde la Policía Nacional se recuerda que compartir fotografías íntimas conlleva un alto riesgo debido a que una vez que se envían al terminal de otra persona, aunque se trate de alguien de plena confianza, se pierde completamente el control sobre las mismas y pueden ser difundidas a terceras personas sin su consentimiento.

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En caso de que le hayan enviado fotografías íntimas, recuerde que al difundirlas sin consentimiento estaría cometiendo un delito. Si recibe una imagen de este tipo, bórrela y no lo comparta.