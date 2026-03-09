El Ministerio Fiscal se ha opuesto formalmente al recurso de reforma presentado por la defensa de Juan David R.C

La autopsia de Lucca, el niño encontrado muerto en un búnker en Almería, revela violencia continuada

El Ministerio Fiscal se ha opuesto formalmente al recurso de reforma presentado por la defensa de Juan David R.C., investigado por la muerte del pequeño Lucas de cuatro años en Garrucha (Almería), y ha solicitado al juez instructor una ampliación exhaustiva del informe médico forense sobre el menor.

En su escrito al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía ha calificado los hechos de asesinato, ha impugnado la petición de la defensa de practicar las diligencias orientadas a demostrar un supuesto homicidio imprudente por curanderismo y ha planteado que sea el médico forense quien evalúe científicamente la versión de los acusados.

La fiscalía pide investigar las lesiones antiguas del pequeño

Para ello, la Fiscalía ha pedido que se emita una ampliación de la autopsia en tres sentidos. En primer lugar, que el especialista "manifieste en la medida de lo posible la data de las lesiones antiguas que presenta la víctima y su mecanismo de producción", para lo cual ha solicitado que se examine el historial médico del niño previa autorización judicial.

Piden investigar el 'tratamiento' llevado por la madre y su pareja y las lesiones del cadáver

En segundo lugar, el Ministerio Público ha exigido que, previo traslado de las alegaciones de la defensa, el forense "se pronuncie sobre la compatibilidad del 'tratamiento' realizado por la madre y su pareja al menor con las lesiones que presenta el cadáver y la causación final de la muerte".

Esclarecer de forma concluyente de qué murió el pequeño, clave

Por último, ha solicitado que el informe médico "se pronuncie sobre la acción directa o última que habría provocado la muerte del menor", para esclarecer sin margen de duda el detonante del fallecimiento ocurrido el 3 de diciembre de 2025.

Juan David tenía prohibido acercarse al menor y a su madre, pero vivía con ellos

Según la fiscal, Juan David R.C. tenía en vigor desde el 20 de octubre de 2025 una sentencia condenatoria por violencia de género que le imponía la prohibición de aproximarse y comunicar tanto con su expareja, Bárbara Ysmar O.S., como con el menor.

Pese a ello, el Ministerio Fiscal ha indicado que "los tres continuaron conviviendo juntos en una habitación que tenían arrendada" en Garrucha, donde "residían otros moradores ajenos a ellos", y que el investigado "habría golpeado de forma reiterada y recurrente" al niño en presencia de la madre, "sin que la madre lo hubiera impedido".

El 3 de diciembre de 2025, el menor sufrió un "shock hipovolémico y un desgarro hepático" como consecuencia de "un exceso de golpes propinados esa mañana de forma consciente por el investigado al menor en la zona abdominal, sabiéndolo y no evitándolo la investigada".

Tras la muerte, en torno a las 17:00 horas, ambos trasladaron conjuntamente el cadáver hasta los restos de un búnker situado en las inmediaciones de Garrucha dirección a Mojácar (Almería), donde fue localizado a las 23:00 horas.

Por todo ello, el fiscal ha concluido que los hechos reúnen los requisitos para formular acusación por un delito continuado de quebrantamiento de pena, un delito de malos tratos habituales y un delito de asesinato.