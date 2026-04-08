En estos momentos no hay ninguna persona imputada y las circunstancias exactas de su fallecimiento siguen sin esclarecerse.

La muestra no solo ha recogido a gran parte del pueblo sino también a los turistas y a las personas que pasaban por la aldea en el momento de la desaparición de Émile.

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Es una misterio envuelto en un enigma. Más de dos años y medio después de confirmar su muerte, el caso de Émile Soleil, sigue teniendo a los investigadores en busca de la resolución del caso. El niño francés, de dos años, desapareció el 8 de julio de 2023 en la aldea de Haut-Vernet.

Al principio hubo esperanzas de que se tratara de una desaparición con final feliz, pero sus restos fueron encontrados en una zona boscosa el 30 de marzo de 2024. Desde entonces la investigación no ha parado de dar giros. La fiscalía detuvo a los abuelos y tíos maternos, sospechando de su implicación directa, lo que supuso toda una conmoción. Tras varias horas detenidos, fueron puestos en libertad.

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En estos momentos no hay ninguna persona imputada y las circunstancias exactas de su fallecimiento siguen sin esclarecerse. Lo que sí se sabe es que Emile murió por un golpe violento. El caso sigue bajo investigación, con la familia pidiendo pruebas de ADN y analizando bicicletas del entorno familiar en busca de respuestas.

Centenares de muestras de ADN para analizar en busca de la verdad

En un paso más, los investigadores han recogido alrededor de un centenar de perfiles de ADN de personas que se encontraban en las inmediaciones de Haut-Vernet (Alpes de Alta Provenza) en el momento de la desaparición del pequeño Émile. Ahora toca analizarlas para ver si se pueden encontrar alguna conexión entre estas y el crimen. La muestra no solo ha recogido a gran parte del pueblo sino también a los turistas y a las personas que pasaban por la aldea en el momento de la desaparición de Émile, el 8 de julio de 2023.

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El objetivo es realizar comparaciones con rastros de ADN ajenos a la familia de Émile que se encontraron en la ropa del niño a finales de marzo de 2024 y que aún permanecen desconocidos, informa la cadena BFMTV.

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Los análisis forenses sí han aclarado algunos puntos para poder atar cabos en las investigación. Por ejemplo, que el cuerpo del menor no estuvo expuesto desde el primer momento a la intemperie. Según las conclusiones judiciales, permaneció durante un largo periodo en un lugar protegido, aunque no estéril, antes de que parte de sus restos —el cráneo y algunos huesos— aparecieran meses después en un entorno natural.

Los estudios entomológicos y palinológicos apuntan a un espacio relativamente abierto, como un granero, un garaje o una edificación abandonada, lo que refuerza la hipótesis de un traslado posterior, al menos parcial, de los restos. Esta posibilidad ha reavivado las dudas sobre lo ocurrido en los días posteriores a la desaparición del niño.

Mientras tanto, el misterio que rodea a la muerte del pequeño Émile sigue sin resolverse.