Gonzalo Barquilla 04 FEB 2026 - 13:50h.

La abuela de Émile Soleil ha solicitado pruebas de ADN de vecinos y utilizar un producto para detectar sangre en la aldea de Haut-Vernet

El examen del cráneo de Émile reveló una lesión relacionada con un golpe deliberado

Compartir







Más de dos años y medio después de la muerte del pequeño Émile Soleil, el niño francés de dos años que desapareció el 8 de julio de 2023 en la aldea de Haut-Vernet y cuyos restos se hallaron en una zona boscosa el 30 de marzo de 2024, la investigación judicial continúa plenamente activa. Dirigida por la Sección de Investigación de la Gendarmería de Marsella y supervisada por dos jueces de instrucción del departamento de Alpes de Alta Provenza, moviliza a una decena de investigadores de manera cotidiana. A pesar del tiempo transcurrido, ninguna persona ha sido acusada formalmente y las circunstancias exactas de la muerte del menor siguen sin esclarecerse.

Una vez más, los magistrados han vuelto a confirmar que Émile falleció a consecuencia de un golpe violento. Además, los análisis forenses establecieron que su cuerpo permaneció durante un largo periodo en un lugar protegido de la intemperie, aunque no estéril, antes de que su cráneo y algunos huesos fueran hallados meses después en un entorno natural. Según ha informado 'Le Parisien', los estudios entomológicos y palinológicos apuntan a un espacio relativamente abierto, como un granero, un garaje o una edificación abandonada, lo que implicaría un traslado posterior parcial de los restos.

Las últimas diligencias propuestas en el caso de Émile, solicitadas por su abuela materna

En este contexto, Anne Vedovini, abuela materna de Émile y única parte civil reconocida hasta la fecha, ha decidido intensificar su implicación en el procedimiento judicial. Tras haber sido detenida y posteriormente puesta en libertad sin cargos el año pasado, fue reconocida por el tribunal con este estatus, lo que le permite, a través de su abogado, presentar solicitudes de diligencias complementarias ante los jueces de instrucción.

A finales de enero, se presentaron varias peticiones concretas, entre ellas nuevas entrevistas a testigos, un análisis más exhaustivo de los registros telefónicos y el uso de un producto llamado Bluestar en determinados lugares estratégicos de Haut-Vernet para detectar posibles rastros de sangre invisibles a simple vista. Asimismo, se mencionó la posibilidad de realizar tomas de ADN entre los residentes del pueblo, con el objetivo declarado de no dejar ninguna pista sin explorar. En el momento de la desaparición las autoridades dijeron que había unas 17 personas (que serían a quienes se les tomaría una muestra), pero se baraja que finalmente sean 30 individuos (algunos que no fueron identificados podrían resultar de interés para la investigación).

PUEDE INTERESARTE Caso Émile Soleil: multan a una mujer que acusó al abuelo del niño de ser responsable de su muerte en redes sociales

Estas solicitudes se basan en un trabajo previo de la propia familia. El 8 de noviembre de 2025, los abuelos, acompañados de sus hijos Marthe y Maximim y de sus abogados, regresaron a Haut-Vernet para recorrer diversos puntos clave del expediente, tomar fotografías y realizar observaciones de campo. Según el abogado de la abuela materna, Julien Pinelli, este enfoque no pretende cuestionar la labor de los investigadores ni constituir una contrainvestigación, sino contribuir activamente a la búsqueda de la verdad mediante propuestas consideradas técnicamente pertinentes, según explicó a 'BFMTV'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los investigadores del caso requisaron dos bicicletas utilizadas por el tío de Émile

Paralelamente, los investigadores han llevado a cabo nuevas incautaciones. En diciembre, fueron requisadas dos bicicletas, entre ellas una de montaña, utilizadas por Maximim, tío de Émile, quien estuvo presente el día de la desaparición del niño. Estas incautaciones se inscriben en el marco de una de las hipótesis consideradas por los investigadores, la de un posible accidente (se suman a una larga lista de vehículos examinados). Los análisis previstos se centran en la búsqueda de eventuales rastros de ADN, sangre o señales de impacto, así como en la posible comparación de la tierra presente en las ruedas con la del lugar donde fueron hallados los restos del niño. No obstante, la eficacia de estos análisis para aportar elementos concluyentes sigue siendo incierta.

Julien Pinelli afirmó que estas incautaciones no deben interpretarse como un foco exclusivo de sospechas sobre Maximim: "El hecho de que estos vehículos pertenezcan o hayan sido utilizados por el hijo de mi clienta no debería despertar sospechas particulares; se trata de elementos entre otros dentro de una investigación de gran amplitud". La abogada de Maximim, mientras, subrayó que su cliente apoya plenamente las diligencias adicionales solicitadas y comparte con la familia y la justicia el objetivo de conocer la verdad.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En marzo de 2025, Anne y Philippe Vedovini, así como Marthe y Maximim, fueron detenidos brevemente antes de ser puestos en libertad sin cargos. Hasta la fecha, no se ha formulado ninguna imputación formal por la muerte del niño, que estuvo más de ocho meses desaparecido antes de que se hallaran sus restos mortales. Mientras la investigación se prolonga, el caso Émile continúa suscitando interrogantes y comparaciones con otros grandes expedientes judiciales sin resolver en Francia. Entre la espera de la familia y la perseverancia de los investigadores, parmanece la certeza de que el misterio de Haut-Vernet aún no ha dicho su última palabra.