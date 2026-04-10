La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

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La Audiencia Provincial de Segovia ha absuelto a un hombre acusado de violación continuada, lesiones y vejaciones contra su pareja, al considerar que existen dudas relevantes en el relato de la denunciante y que no hay certezas de que los hechos ocurrieran.

Las acusaciones sostenían que el procesado habría obligado a su pareja a mantener relaciones sin consentimiento entre el 12 y el 26 de octubre de 2022, mediante insultos y uso de la fuerza, lo que habría provocado lesiones.

El Ministerio Fiscal solicitaba 15 años de prisión, mientras que la acusación particular elevaba la petición hasta los 18 años de cárcel.

Dudas sobre el testimonio de la denunciante

La Sala ha señalado que la única prueba directa era la declaración de la denunciante, que no cumple los criterios exigidos por la jurisprudencia para sustentar una condena cuando constituye el principal elemento probatorio.

Los magistrados han detectado contradicciones en el relato, especialmente en relación con el momento en que habrían ocurrido los hechos, lo que genera dudas sobre su verosimilitud.

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Informes médicos sin conclusiones claras

La sentencia también analiza los informes médicos aportados, que no pudieron determinar si existió violencia o falta de consentimiento en los hechos denunciados.

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Además, la cronología presenta inconsistencias relevantes, como la modificación durante el juicio de la hora de una supuesta agresión para tratar de ajustarla a otros elementos probatorios.

Ante la falta de pruebas concluyentes y las dudas sobre la credibilidad del testimonio, la Audiencia ha aplicado el principio ‘in dubio pro reo’, que favorece al acusado en caso de duda, y ha acordado su absolución de todos los delitos.