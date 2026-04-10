Muere la mujer de 70 años herida en la explosión de una vivienda de Es Migjorn, en Menorca

Una mujer de 70 años fallece tras una explosión en su vivienda en Menorca, que obligó a evacuar a varios vecinos

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Una mujer de 70 años ha fallecido este viernes tras resultar herida en una explosión registrada en una vivienda de Es Migjorn Gran, en Menorca, según ha informado el Área de Salud de la isla.

Los hechos ocurrieron sobre las 00:30 horas en un inmueble situado en la calle María Auxiliadora. Los servicios de emergencia recibieron el aviso de una explosión en el interior de la vivienda y, al llegar, procedieron a asegurar la zona y evacuar los edificios colindantes.

Un total de 11 vecinos fueron desalojados por precaución y no pudieron pasar la noche en sus domicilios.

La víctima, en estado muy grave antes de fallecer

En el interior del domicilio se encontraba la mujer, que sufrió diversas quemaduras de gravedad. Fue trasladada al Hospital Mateu Orfila, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado muy grave.

Horas después, el Área de Salud de Menorca ha confirmado su fallecimiento.

Investigación en curso: posible fuga de gas

La víctima fue la única persona herida en el suceso. Los bomberos de Ciutadella lograron sofocar el incendio y trabajan junto a la Policía Judicial de la Guardia Civil para esclarecer lo ocurrido.

Las primeras hipótesis apuntan a que la explosión podría haber sido causada por una posible fuga de gas en el interior de la vivienda.