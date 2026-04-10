Las autoridades han iniciado las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido

Un autobús sale de la carretera y se precipita por una ladera en La Gomera: al menos un fallecido y 14 heridos, tres de ellos graves

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Un hombre ha fallecido en la tarde de este viernes en la urbanización de Atlanterra, en Tarifa, en Cádiz, tras caerle encima la plataforma de un camión mientras se encontraba en una obra.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, el aviso se recibió a las 15:30 horas, cuando se alertaba de que un varón había sufrido un grave accidente laboral al desplomarse sobre él parte de un camión.

De inmediato, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, así como a la Guardia Civil, Policía Local, bomberos, la Inspección de Trabajo y el Centro Provincial de Riesgos Laborales.

Fallecimiento en el lugar del suceso

A su llegada, los servicios sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del afectado, sin que se pudiera hacer nada por salvar su vida.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.