Jóvenes de Villanueva de la Cañada apuntan que el presunto asesino "no era violento", "siempre iba caminando solo" y "daba mal rollo"

El niño asesinado en Villanueva de la Cañada estaba en clase de inglés y fue apuñalado mortalmente al ir al baño

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Un niño de 11 años fue brutalmente asesinado en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada al recibir múltiples puñaladas en el cuello, tórax y espalda. El joven había asistido a su clase de inglés en el centro cultural y al ir al baño fue atacado por el presunto autor, un chico de 23 años que podría tener "cierta obsesión" con el menor.

Todo ocurrió en plena tarde del pasado jueves, alrededor de las 19:45 horas, cuando el presunto asesino decidió quitarle la vida al pequeño de 11 años. Además, los investigadores han hallado una serie de notas escritas por el autor en el que se leen frases como "no quiero ser un estorbo". Un perfil del asesino que están analizando desde Guardia Civil para saber qué pudo provocar el cruel ataque al chico: "Investigan si hubo encontronazos previos entre los dos o si se trata de un episodio aislado".

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Los estudiantes y menores del pueblo, sobre el presunto asesino: "Intentó que fuese a su casa, me daba mal rollo..."

El reportero Juan Tejón, desde Villanueva de la Cañada, ha podido hablar con los jóvenes del pueblo y estos son muy claros al contar cómo era el presunto asesino: "Lo que nos cuentan los menores que han acudido a hacer la ofrenda floral es que el asesino no era nadie violento, no tenía conductas violentas; sino todo lo contrario, que era simpático y amistoso con todos ellos".

Más jóvenes, conocidos de la víctimas y habituales en la localidad, han querido dar su versión ante los micrófonos de 'Informativos Telecinco'. Una chica confiesa que el presunto asesino "estaba aquí solo, llamaba la atención, tenía el pelo muy largo". Una versión que coincide con la de otro joven, que apunta: "Normalmente iba solo, caminando muy raro, siempre iba por esta zona y por el 'skate park".

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Por último, un estudiante confiesa que el presunto asesino contactaba habitualmente con más menores e incluso les invitaba a estar a solas en su domicilio: "A mí, intentó que fuese a su casa, que fuese su mejor amigo, pero a mí me daba muy mal rollo...". Una tragedia ocurrida en Villanueva de la Cañada donde al final ha muerto un pequeño de 11 años mientras estaba dando una clase de Inglés.