El conductor de 73 años entró en una rotonda por la que iba un pelotón sin reducir la velocidad
Tres de los deportistas arrollados siguen hospitalizados con heridas graves tras el accidente
AlicanteDías después del atropello a cuatro ciclistas irlandeses en el término municipal de Orihuela (Alicante), se ha difundido un vídeo en el que se observa al anciano sin piernas pasar junto al pelotón. Conducía un coche trucado.
Así lo apuntó ya la Guardia Civil de Tráfico tras registrase el accidente el miércoles 8 de abril a las 15:50 horas, concretamente cuando circulaba con su turismo por la carretera CV-925.
El conductor de 73 años con minusvalía llevaba un vehículo al que le había modificado de forma casera la parte del asiento del piloto. Así que aceleraba con unos bastones, al carecer de las extremidades por su discapacidad.
Podría enfrentarse a un homicidio imprudente
Eso supone una adaptación "no homologada", que no está permitida, según recordó el instituto armado. Podría ser acusado de conducción temeraria e incluso de un delito de homicidio imprudente.
Todo dependerá de cómo evolucionen las víctimas de este suceso, ya que tres de ellas continúan ingresadas con heridas graves. Dos sufrieron policontusiones y su pronóstico es reservado.
Están en el Hospital de la Vega Baja de Orihuela, mientras que otro de los deportistas afectados padeció un traumatismo craneoencefálico y se encuentra en el Hospital del Vinalopó de Elche.
No redujo la velocidad al entrar en la rotonda
El grupo de ciclistas tiene entre 58 y 60 años. En cuanto al conductor septuagenario, dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas a las que fue sometido en el lugar de los hechos.
Entró en la rotonda por la que iba el pelotón sin reducir la velocidad y se llevó por delante a varios que lo formaban, como se puede ver en las imágenes grabadas en el instante del atropello.