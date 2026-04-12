Por el momento no se descarta ninguna hipótesis acerca de las circunstancias del fallecimiento

Sobre las 08.00 horas de este domingo una persona ha dado el aviso a los servicios de emergencias

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GuipúzcoaLa Ertzaintza investiga la aparición del cuerpo sin vida de una mujer hallado en la mañana de este domingo en la orilla de la playa de Itzurun, en la localidad guipuzcoana de Zumaia, sin que por el momento se descarten hipótesis acerca de las circunstancias del fallecimiento.

Según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press, sobre las 08.00 horas de este domingo una persona ha dado el aviso a los servicios de emergencias. Al lugar se ha desplazado tanto la Ertzaintza como una comitiva judicial y sanitarios, que han confirmado el fallecimiento.

A las 10.00 horas los técnicos continúan trabajando en el lugar sin que se haya procedido al levantamiento del cadáver ni haya una evidencia clara acerca de las circunstancias de la muerte de la mujer, han explicado las mismas fuentes.