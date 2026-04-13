El agresor fue detenido hace dos días tras la denuncia que interpuso su mujer por agresiones

Detenido un hombre tras matar a una mujer y atrincherarse en su domicilio en Córdoba: tenía una orden de alejamiento

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CórdobaEl hombre de 65 años que ha matado a su exmujer, de 64, en el portal de su casa vivía justo en el piso de arriba. La víctima se había separado de él recientemente y contra él había una orden de alejamiento en vigor, según informa Victoria Talero. El agresor fue detenido hace dos días tras la denuncia que interpuso su mujer por agresiones. Pero quedó en libertad después de pasar a disposición judicial.

Los hechos han ocurrido a las 09:00 horas, cuando el hombre asesinó a la mujer con un arma blanca en en una vivienda ubicada en el pasaje Virgen de Luna del barrio de la Fuensanta de la capital cordobesa. Después, el asesino inundó el portal de gas para evitar la entrada de los servicios de emergencia, lo que ha provocado una gran tensión en el barrio. Media hora más tarde, ha sido arrestado por los agentes en el rellano de la vivienda.

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Los bomberos lograron entrar en la vivienda donde se encontraba el atrincherado

Los bomberos han sido los que han conseguido entrar en la vivienda en la que se encontraba atrincherado el hombre. Una vez dentro, han comprobado que la mujer se encontraba fallecida por heridas de arma blanca, por lo que los agentes de la Policía Nacional lo han detenido de inmediato como presunto autor del asesinato.

Hasta el lugar se han trasladado varias dotaciones de bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Consistorio local. Entre ellas, se ha trasladado un vehículo de intervención con bomberos y mandos de guardia, además de un equipo de apoyo procedente del parque central.

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Todavía se investiga si es un caso de violencia de género

La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que está recabando datos de este asesinato por un posible caso de violencia de género. De confirmarse la naturaleza machista del asesinato, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

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El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.