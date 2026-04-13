El hombre fue detenido el pasado sábado por agredir a la mujer, pero quedó en libertad

Este lunes ambos estaban citados en el juzgado

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CórdobaEl hombre detenido este lunes por matar a su pareja o expareja con un arma blanca en Córdoba fue detenido el pasado sábado por agredir a la mujer, pero tras pasar a disposición judicial quedó en libertad con medidas cautelares.

Fuentes próximas a la investigación han informado a EFE que este lunes ambos estaban citados en el juzgado, si bien en torno a las 09:00 horas el hombre presuntamente ha matado a la mujer en una vivienda ubicada en el pasaje Virgen de Luna del barrio de la Fuensanta de la capital cordobesa.

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El detenido se ha atrincherado en la vivienda y ha inundado de gas el portal

El detenido se había atrincherado en la vivienda y había inundado de gas el portal del edificio para evitar la entrada de los servicios de emergencia, lo que ha provocado una gran tensión en el barrio.

Finalmente, han sido los bomberos los que han logrado entrar en la vivienda y han comprobado que la mujer se encontraba fallecida por heridas de arma blanca, por lo que los agentes de la Policía Nacional han detenido de inmediato al hombre como presunto autor del asesinato.

Ayuda contra la violencia de género

De confirmarse la naturaleza machista del asesinato, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

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El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.