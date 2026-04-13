La abogada de Óscar Sanz afirma que su cliente sí que informó de la existencia del sótano encontrado

La Guardia Civil trata de esclarecer si las fibras halladas en el cuerpo de Esther López pueden corresponder al zulo de la casa de Óscar

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El caso de Esther López, la mujer encontrada muerta el 5 de febrero de 2022 en una cuneta de Traspinedo, ha dado un giro cuatro años después del crimen tras encontrarse un espacio oculto en la antigua vivienda de Óscar, el principal sospechoso de su muerte.

En concreto, se trata de un zulo que se encontraba tras una trampilla y que ha sido descubierto mientras su nuevo propietario hacía una reforma en el domicilio. La defensa del principal sospechoso señala que se trataba de “una bodega” que “llevaba años cerrada”, tal y como recoge ‘El Norte de Castilla’.

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“Se cerró porque se había inundado y como ahí iban menores, se cerró y ya está, no hay más. Llevaba cerrada años”, es la declaración de la defensa, tras encontrarse el habitáculo del que no se tenía constancia en el chalé familiar propiedad de los padres de Óscar Sanz.

La abogada defiende que Óscar si informó de la existencia de la "bodega o sótano"

Tal y como señala el citado medio, la vivienda se vendió hace unos meses y ha sido el nuevo inquilino el que ha localizado el zulo, situado bajo las baldosas de una habitación, y lo ha comunicado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El asunto ya está en manos del juzgado, que deberá ser quien autorice una orden para registrarlo.

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La abogada de Óscar Sanz indica a ‘El Norte de Castilla’ que su cliente sí comunicó a la Guardia Civil, que en abril de 2022 se registró durante varios días el chalé, la existencia del “sótano o bodega”, como insiste en denominarlo.

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“Sí lo dijo, pero como a él no le dejaron entrar; en la inspección ocular sí estuvo, pero como no le dejaron entrar en la casa...”, apunta la letrada, que considera de “vergüenza” la posibilidad de que haya “debido entrar la policía sin avisarnos a nosotros ni estar presente”.

Informaciones que "condicionan la opinión pública"

La defensa señala que estas informaciones “condicionan la opinión pública y esto va a ser un tribunal del jurado”. “¿Alguien se cree que si hubiera tenido ahí un zulo o algo donde hubiera podido meter a Esther, hubiera vendido la casa?”, cuestiona la abogada.

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"La urbanización se encuentra a tan solo viarios kilómetros de Traspinedo, en Valladolid. Este acceso se ha encontrado cuatro años después del trágico suceso. Las autoridades tratan de saber si este zulo estará relacionado o no con el crimen de Esther López". Un crimen del que Óscar Sanz era sospechoso principal ya que estuvo con la mujer antes de que muriese unas horas después.

Los agentes a cargo de la investigación tratan de averiguar si los días en los que murió Esther, Óscar tenía acceso a esa especie de bodega. La trampilla de acceso es diminuta y está oculta por las baldosas. Al pequeño cuarto bajan unas escaleras, también muy estrechas.

La UCO reconstruyó los hechos con el GPS del móvil del acusado y con su vehículo ya que se le conectó el bluetooth a la hora que los agentes creen que atropelló a la víctima. Las primeras hipótesis apuntan a que Óscar cargó con el cuerpo sin vida de la mujer, quien murió al sufrir un shock después de estar horas gravemente herida por hipotermia y el consumo de tóxicos.

Lo que tratan de resolver es dónde estuvo Esther desde que fue atropellada hasta que finalmente murió. La UCO explica que terminó falleciendo un día después, concretamente a las 21:21 horas de la noche y que tras ello, Óscar llevó su cadáver hasta la cuneta donde fue encontrada.