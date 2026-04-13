El joven, que no quiso prestar declaración ante la magistrada, ya está en prisión

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MadridUna jueza de Móstoles decretaba este domingo prisión preventiva para el joven de 23 años detenido como presunto autor del apuñalamiento de un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada, que falleció después a causa de las heridas.

El joven, que no quiso prestar declaración ante la magistrada, fue arrestado hace unos días como presunto autor del crimen de David, un niño de 11 años, vecino de Brunete, que fue apuñalado el jueves por la tarde en el centro cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada (Madrid).

La Guardia Civil sigue buscando el arma homicida

La Guardia Civil está buscando con perros detectores de restos biológicos el arma homicida, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación de estos hechos, que, según las primeras pesquisas, se produjeron cuando el menor fue a los servicios del centro cultural, al que había acudido a una clase de inglés.

En los aseos, el niño, de origen rumano, fue abordado por su presunto agresor, un joven de 23 años y origen latinoamericano, que le asestó varias puñaladas y huyó, si bien horas después fue detenido por la Guardia Civil.

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Los servicios sanitarios lograron estabilizar al menor y lo trasladaron al Hospital 12 de Octubre, si bien acabó falleciendo a consecuencia de las heridas de arma blanca que tenía en el cuello, el tórax y la espalda.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 19:45 horas del jueves, momento en el que el 112 de la Comunidad de Madrid recibió el aviso del suceso.