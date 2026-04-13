Un menor de 14 años salva la vida tras caerle encima una ventana de un cuarto piso en Ferrol

El accidente se produjo cuando una vecina intentaba cerrar la ventana y esta se le resbaló de las manos, cayendo al vacío sobre la vía pública.

Detenido un joven de 25 años por dar una paliza mortal en plena calle a un hombre este domingo en Hellín, Albacete

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Pudo acabar en una tragedia que segara la vida de un joven de 14 años, aunque todo quedó en un enorme susto. Una vecina intentaba cerrar la ventana y esta se le resbaló de las manos, cayendo al vacío sobre la vía pública. Pasaba por la calle el joven de 14 años al que la ventana le cayó encima. Los hechos sucedieron en Ferrol.

El joven presentó tras el impacto un fuerte dolor en la zona lumbar y en el cuello. El servicio de emergencias 061 movilizó una ambulancia, cuyos efectivos asistieron al joven en el propio lugar del accidente. Posteriormente, fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) para una exploración más detallada y valoración de las heridas, que en principio no revestían gravedad. En el lugar también se encontraba la madre del menor, que fue identificada por los agentes.

Los hechos ocurrieron pasadas las 10:00 horas de este lunes en la intersección de las calles Pontevedra y Alcalde Usero, cuando la sala del 092 comisionó a la Policía Local para que se desplazara al lugar del suceso.