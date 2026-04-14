El acceso se ha encontrado debajo de una cama del dormitorio del chalet que da a la calle 2 de la urbanización de El Romeral

El reloj del sospechoso por el asesinato de Esther López aporta un dato compatible con el hallazgo del zulo

Compartir







ValladolidNuevo giro en el caso de Esther López, la joven que se le perdió la pista en enero de 2022 en Traspinedo y cuyo cadáver se encontró en febrero de ese mismo año. Todo apuntaba a que la jueza instrucción número 5 de Valladolid iba a enviar el caso a juicio, según informa 'Diario de Valladolid'. Pero la aparición de un sótano oculto en la que fue casa de Óscar S.M. -el único acusado de su desaparición- añade más novedades.

El sótano cuenta con una bajada a través de una escalera metálica muy oxidada por la humedad. Así, cuenta con siete peldaños, uno de ellos roto, tal y como aparece en las imágenes de 'El Mundo'. La defensa de Óscar asegura que ese zulo o sótano no es más que una bodega que se había inundado y tapado.

PUEDE INTERESARTE El zulo en el que Esther López podría haber agonizado antes de morir: investigan la compatibilidad de los restos biológicos con la ropa

El acceso al sótano se ha encontrado debajo de una cama del dormitorio

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, compareció ante los medios y aseguró que la familia que compró la vivienda encontró la trampilla mientras estaban realizando una reforma de la vivienda. El acceso del sótano o zulo se señaló al principio, desde las fuentes de la investigación, que aparecía en uno de los baños.

Pero ahora se ha encontrado debajo de una cama del dormitorio del chalet que da a la calle 2 de la urbanización de El Romeral en Traspinedo, tapado por unas baldosas. Ahora, la pregunta que aparece tras este descubrimiento es: ¿Cómo es posible que la Guardia Civil no encontrase ese sótano tras tres días intensos de registros en 2022?

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La jueza determinará si la Guardia Civil registrará el sótano

Con esta novedad encima de la mesa, la jueza tendrá que determinar si da el visto bueno para la inspección ocular y el registro del sótano. La Guardia Civil permanece a la espera de recibir la correspondiente autorización judicial que permita llevar a cabo dicho registro y ver si existen restos biológicos, indicios materiales o cualquier otro elemento con la muerte de Esther López.

Este descubrimiento es relevante porque el sótano se ha encontrado en la casa que fue segunda vivienda de los padres de Óscar S.M., el único investigado por la muerte de Esther López. Si aparecen nuevos elementos probatorios o indicios que no se conocían hasta ahora, sería posible reabrir una investigación cerrada. Es decir, se realizarían diligencias complementarias si se fundamenta la necesidad de complementar la investigación con elementos que pueden modificar el resultado del procedimiento.