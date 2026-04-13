Gonzalo Barquilla 13 ABR 2026 - 13:21h.

Inés y Sara, la hermana y la prima de Esther López, han reaccionado al hallazgo de un zulo en el chalé de la familia de Óscar

El zulo localizado en la antigua casa de Óscar, el sospechoso de la muerte de Esther López, estaba tras una trampilla

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La familia de Esther López ha manifestado en las últimas horas su profunda indignación tras el reciente descubrimiento de un zulo en el chalé de la familia de Óscar, el sospechoso de asesinar a la joven de Traspinedo en 2022, que permanece en libertad provisional a la espera de juicio.

Los investigadores del caso tratan de averiguar si este espacio oculto tiene alguna relación con la investigación abierta desde hace más de cuatro años, aunque para la familia sirve como prueba de que tanto el acusado como su entorno nunca contaron la verdad, entorpeciendo las diligencias.

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Inés, la hermana de Esther, ha vuelto a clamar justicia en redes sociales tras esta noticia: "Más de cuatro años de total impunidad, mintiendo él y la familia, riéndose de todos ocultando y destruyendo pruebas ¿Hasta cuándo?".

En la misma línea, Sara, la prima de Esther, también ha subrayado la inverosimilitud de que este lugar pasara desapercibido: "Un zulo que tanto el asesino como su familia -madre, padre, hermano y hermana- olvidaron citar en los constantes interrogatorios a los que fueron sometidos por la Unidad Central Operativa (UCO) y la Guardia Civil. Una casa construida por su padre e hijos desde los cimientos".

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Asimismo, los allegados de la joven han hecho eco del sentir social que describe este caso como la colisión de dos realidades opuestas: la de una familia honesta que intenta asimilar un golpe devastador y, frente a ellos, un entorno que perciben como una estructura dedicada al encubrimiento. El descubrimiento del zulo sitúa de nuevo el foco sobre el chalé de Traspinedo, que ya fue objeto de numerosas diligencias. Cabe recordar que esta no era la vivienda habitual de Óscar, sino una casa a la que solía acudir su familia en distintas épocas. El acusado del crimen de Esther residía en el barrio de la Rondilla, en Valladolid capital, donde se encuentra su negocio, una agencia de viajes.

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La desaparición y muerte de Esther López y las contradicciones de Óscar

El crimen de Esther López sigue bajo investigación. Según mantiene la Fiscalía, la madrugada del 13 de enero de 2022, la joven de 35 años y Óscar se quedaron solos tras haber estado tomando algo con su amigo Carolo en la zona de Traspinedo y se desplazaron a las afueras en coche. Esther, entonces, acudió con Óscar al chalé de la urbanización El Romeral, aunque el acusado siempre mantuvo que la dejó en la rotonda del restaurante La Mañana y no la volvió a ver.

En el interior de la vivienda se habría producido una discusión por la que la joven salió rápidamente. Fue entonces cuando, según la Fiscalía, el acusado siguió a Esther con su vehículo Volkswagen T-ROC y, a una velocidad de unos 40 kilómetros por hora, la alcanzó por la espalda en la llamada calle Dos de la urbanización. Se considera que fue un atropello con intención de matar, premeditado. La joven pudo haber sobrevivido de ser atendida, pero se perdió su rastro durante 23 días. Según la acusación, Óscar ocultó su cuerpo (se hallaron muestras de ADN en el maletero de su coche) y lo depositó en una cuneta cuando fue posible. ¿Fue utilizado el zulo hallado recientemente? Es lo que se intenta esclarecer. El cadáver fue localizado el 5 de febrero de 2022 en un lateral de la carretera de acceso a Traspinedo.

Óscar siempre ha defendido su inocencia. No obstante, desde el inicio del caso hubo detalles muy llamativos en el caso. Los investigadores determinaron que Óscar, tras lo ocurrido en la madrugada del 13 de enero, fue a trabajar a Valladolid horas después. Una vez acabó su jornada, le dijo a su exmujer que iba a un centro comercial a descambiar un pantalón pero, ante las dudas que presentaba ella, le indicó que había vuelto a la casa de sus padres en Traspinedo para, supuestamente, tirar a la basura la colilla de un porro y hacer la cama. Según los agentes, antes de regresar al chalé, fue a lavar su vehículo a una gasolinera, aunque el acusado también ha negado que fuera a limpiar el vehículo.

Ahora, se analiza meticulosamente el zulo hallado en el chalé, que fue vendido recientemente por la familia. El nuevo dueño comenzó unas obra de remodelación y se percató de la existencia de esa zona oculta al acceder por una trampilla, por lo que alertó a las autoridades. Los agentes de la UCO se desplazaron hasta el domicilio y siguen investigando el espacio. Óscar ha sido interrogado y permanece en libertad provisional con medidas cautelares.

El juzgado esperaría que finalicen los trabajos de los investigadores para fijar la fecha del juicio, que será con jurado popular. Está acusado de un delito de asesinato, subsidiariamente por homicidio, y delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro.