La Guardia Civil investiga una reyerta en Posadas que terminó con un hombre herido por arma de fuego y el presunto autor en prisión

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La autoridad judicial ha acordado el ingreso en prisión provisional para un hombre detenido este lunes por herir con un arma de fuego a otro varón en los genitales, durante una reyerta entre varias personas que tuvo lugar en el municipio cordobés de Posadas.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, que han detallado que el detenido ha pasado en la mañana de este martes a disposición de la autoridad judicial, mientras que la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.

Traslado hospitalario y estado de la víctima

Desde el Servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, han precisado que la reyerta tuvo lugar en plena calle.

El varón afectado fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Reina Sofía de la capital, tras ser atendido en primera instancia por los servicios sanitarios en el propio municipio cordobés, con heridas que no revestían gravedad, según las fuentes.