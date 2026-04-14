Familiares y fuerzas de seguridad han organizado una batida para encontrar al hombre desaparecido el pasado viernes en la localidad

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Familiares Manuel Valle Carrasco, el hombre de 79 años desaparecido desde el pasado viernes en Aljaraque (Huelva), han organizado una batida a las 16,00 horas de este martes, con salida desde el edificio de Urbanismo de Corrales, para dar con su paradero, según han confirmado fuentes municipales a Europa Press.

De la misma manera, la Guardia Civil y la Policía Local del municipio continúan con el dispositivo de búsqueda con patrullas de Seguridad Ciudadana, y que se alargará toda la jornada, así como no se descarta que a lo largo del día se unan nuevas especialidades para esta búsqueda. Un dispositivo en el que, según el Ayuntamiento de Aljaraque, participan más de 70 personas.

Este lunes el dispositivo contó también con agentes de Seguridad Ciudadana, del Equipo Pegaso, Servicio Aéreo, Servicio Marítimo y Servicio Cinológico, así como también contó con agentes de Policía Local de Aljaraque y voluntarios.

El dispositivo de búsqueda y localización fue activado el viernes en el mismo instante que se tuvo constancia de su desaparición y se interpuso la correspondiente denuncia, indicó la Guardia Civil.

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Asimismo, el domingo los efectivos trabajaron de forma coordinada con patrullas de seguridad ciudadana con el Equipo Pegaso, contando con el uso de los drones que rastrean desde el aire, y además de la colaboración de Policía Local de Aljaraque para dar con su paradero.

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Por su parte, la Policía Local del municipio onubense comunicó a través de sus cuentas en redes sociales que el Ayuntamiento de Aljaraque había organizado una batida de búsqueda a las 09,30 horas del domingo para encontrar a Manuel Valle Carrasco, un varón de 79 años residente en Corrales, que lleva desaparecido desde el viernes a las 16,00 horas, aproximadamente. Su estatura es de 1,65 metros aproximadamente y vestía chaqueta oscura y vaqueros azules.