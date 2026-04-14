Disparan a un acusado de asesinato horas antes del juicio en Pizarra, Málaga

Disparan a un acusado de asesinato horas antes de su juicio en Pizarra, Málaga
La vista popular se ha suspendido después de que el acusado recibiese anoche dos disparos
Nuevo giro en el caso de Esther López: así es la entrada al sótano oculto que han encontrado en la casa de Óscar, el único investigado
MálagaUn acusado de asesinato, cuyo juicio estaba previsto que arrancase este martes en la Audiencia Provincial de Málaga, recibió anoche dos disparos en la localidad malagueña de Pizarra por lo que la vista popular se ha suspendido.
Los hechos ocurrieron sobre las 21:00 horas en Zalea, una pedanía del municipio malagueño de Pizarra, según han informado a EFE un portavoz de emergencias 112, que ha precisado que se recibió un aviso de que un hombre había sido herido por arma de fuego.
Inmediatamente se alertó a la Policía Local, Guardia Civil -que se ha hecho cargo de la investigación- y servicios sanitarios que trasladaron al hombre, de 35 años, a un centro hospitalario de Málaga.
Fuentes de la investigación han confirmado a EFE que hasta el momento no se han producido detenciones pero que las pesquisas están abiertas.