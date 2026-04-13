La vivienda del principal sospechoso nunca fue un escenario primordial en la investigación, que de primeras se centró en el lugar del atropello y en el vehículo del acusado

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El hallazgo de un espacio oculto en la vivienda que perteneció a Óscar S. M., principal sospechoso de la muerte de Esther López, ha reactivado una investigación que llevaba años marcada por las incógnitas. Más de cuatro años después del crimen, la aparición de un zulo escondido tras una trampilla ha abierto una nueva vía clave para esclarecer qué ocurrió realmente en enero de 2022 en Traspinedo (Valladolid). En 'La Mirada Crítica' hemos podido hablar con uno de los expertos en el caso, el periodista Alfonso Egea, quien ha compartido con el programa los últimos avances e hipótesis.

El descubrimiento se produjo de forma fortuita, cuando el nuevo propietario del inmueble, ubicado en la urbanización El Romeral, inició una reforma. Al detectar una zona oculta bajo el suelo, alertó de inmediato al juzgado. Este aviso ha provocado la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO), que ya prepara una inspección exhaustiva del lugar.

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Un escondite invisible incluso para los investigadores

El principal motivo por el que este zulo no fue localizado anteriormente se centra en su sofisticado ocultamiento y en el enfoque inicial de la investigación. Tal y como ha explicado Egea, "esa trampilla estaba perfectamente disimulada con el terrazo de la casa y, además, no estaba registrada en la propiedad", lo que la hacía indetectable. Además, ha subrayado otro factor determinante: "esa casa nunca fue escenario primordial de la muerte de Esther López". En un primer momento, la investigación se centró principalmente en el lugar del atropello y en el vehículo del acusado, dejando en segundo plano el análisis del interior de la vivienda.

De hecho, Alfonso insiste en que "la casa era importante, pero no se la sometió nunca a ese registro tan exhaustivo", lo que explicaría por qué el escondite pasó desapercibido incluso tras varias inspecciones. La dificultad para detectarlo era tal que, como él mismo asegura, "la trampilla ha estado 90 días delante del dueño que la habita todos los días y no se había dado cuenta de que estaba ahí".

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En este contexto, Alfonso destaca la importancia del descubrimiento: "el paso de las horas nos va a hacer entender la importancia de este hallazgo que hace que de repente todo cuadre". Y es que, durante años, los investigadores sostuvieron que debía existir un lugar donde el cuerpo permaneciera oculto entre la desaparición y su hallazgo. Este descubrimiento refuerza la hipótesis de la Guardia Civil de que el cuerpo de Esther López pudo haber sido ocultado durante días antes de ser abandonado en una cuneta, donde finalmente fue encontrado el 5 de febrero de 2022. Según la Fiscalía, la joven fue atropellada de forma intencionada tras una discusión y, aunque sobrevivió inicialmente, no recibió auxilio.

Ahora, todas las miradas están puestas en el registro judicial del inmueble. El periodista ha explicado que "en cuanto la jueza firme la orden de entrada, se procederá a registrarlo", una diligencia que podría aportar pruebas determinantes de cara al juicio. Mientras tanto, el caso continúa su curso judicial con Óscar S. M. como único investigado, enfrentándose a un jurado popular por delitos de asesinato u homicidio, además de detención ilegal, omisión de socorro y contra la integridad moral.