Claudia Barraso 09 ABR 2026 - 17:46h.

El padre acusado de abusar sexualmente durante años de su hija, se incriminó con una frase en una conversación con ella

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La Audiencia Provincial de Logroño ha condenado a 10 años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de su hija desde que tenía nueve años hasta los 14. Unos hechos que ocurrieron entre 2003 y 2008, pero de los cuales la víctima no se acordaba debido a un proceso de memoria traumática asociada.

Cuando tenía 20 años fue sometida a una intervención quirúrgica y ahí es donde comenzó a recordarlo todo. Los recuerdos permanecieron en el inconsciente de la joven hasta que se produjo un estímulo desencadenante, según afirma la psicóloga que la examinó y trató y recoge en declaraciones ‘El Diario Montañés’.

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Sin embargo, aunque esos episodios tan traumáticos han estado bloqueados dentro de su cabeza durante años, la joven presentaba síntomas como “situaciones sexuales incómodas y miedo a dormir a oscuras, que presagiaban el daño que había sufrido, aunque no era consciente de ello”.

Así se producían los abusos

Su padre comenzó a abusar de ella en 2003, año en el que se separó de la madre de la víctima. La pequeña, en aquel entonces, se fue a vivir con su madre, pero viajaba hasta Logroño para visitar a su madre algún que otro fin de semana y la mitad de sus vacaciones.

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En el nuevo domicilio del padre también habitaban la pareja de él, sus dos hijos y dos hermanos de la víctima. Según recoge la sentencia, el padre por las noches iba a la habitación donde dormía su hija para ver en el ordenador personas desnudas mientras se masturbaba acariciando y tocando diferentes partes del cuerpo de la joven.

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No fue hasta sus 20 años que la mente de la joven empezó a revelar algunos momentos de la pesadilla que vivió durante años cuando era solo una niña. Al menos trece años después se armó de valor y decidió contarlo y denunciarlo frente a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja.

El tribunal no solo tiene en cuenta el testimonio de la víctima, sino el de otros familiares y amigos del entorno. Pero fue el propio acusado quien se acabó delatando indirectamente en una videoconferencia grabada que padre e hija tuvieron en 2021.

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Llegó a confesar indirectamente los abusos

En esa conversación, la joven le preguntaba al padre si se acordaba de lo que ocurría en su habitación por la noche cuando era ella pequeña. A lo que el padre le contestó: “Era cuando tú me pedías ir más allá”. Además, la declaración de otro de los hermanos también señala a que verdaderamente existían esos abusos sexuales, ya que declaró que cuando eran pequeños había visto varias caricias que no le parecen apropiadas, en concreto, una vez que vio acariciándola los glúteos tras haberle bajado los pantalones y las braguitas.

Además, el propio acusado después de la denuncia que puso su hija contra él, acudió al negocio de su hijo, donde le dijo: “tu hermana me lo pedía”, dejando entender que por las noches sí que iba a la habitación de la entonces menor y que hubo tocamientos durante todos esos años.