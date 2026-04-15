Alberto Rosa 15 ABR 2026 - 17:40h.

El nuevo propietario de la vivienda encontró la trampilla tapada por losas y protegida por una espuma de poliuretano

Las piedras junto al cadáver de Esther López y las manchas de pintura azul en su ropa, claves para saber si estuvo en el zulo

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La jueza que investiga la muerte de Esther López, la joven encontrada muerta en febrero de 2022 junto a una cuneta, ha aprobado este miércoles la entrada y registro en el chalé que perteneció al principal sospechoso de su muerte, Óscar S.M. Lo hace tras comunicar el nuevo propietario el hallazgo de una trampilla que daba acceso a un sótano desde uno de los dormitorios.

El hallazgo del habitáculo se produjo después de que el actual propietario, que adquirió la vivienda hace unos cinco meses, detectara humedades y localizara una trampilla oculta bajo el suelo de una de las habitaciones, por lo que decidió picar una baldosa tras observar los desperfectos en el pavimento.

Bajo la superficie y una capa de espuma de poliuretano, halló una estructura de acceso que conduce a un habitáculo de unos 2,5 metros de altura y una superficie aproximada de 12 metros cuadrados, como así lo puso en conocimiento de la Guardia Civil y recoge el atestado.

"La trampilla no era tan visible como algunos dicen"

El periodista especializado en sucesos, Alfonso Egea, explicó en el programa ‘El Tiempo Justo’ las características de esta trampilla. “Tras detectar humedades, el nuevo propietario se puso a picar la baldosa de una de las habitaciones y retiró la espuma de poliuretano con la que estaba aislada. Entonces se encontró la trampilla que llevaba al sótano”.

En las fotografías del atestado al que ha tenido acceso el programa de Telecinco se puede observar la escalera para bajar al sótano. Cuando el nuevo propietario descubrió el sótano, que no aparecía en las escrituras de la casa, llamó a su abogado y entonces lo pusieron en conocimiento de la Guardia Civil.

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“Se sacan varias conclusiones de aquí. Una es que la trampilla no era tan visible como algunos dicen, estaba tapada con baldosas y espuma de poliuretano. Otro dato interesante es que había unos 25 centímetros de agua en el fondo”, concluye el periodista Alfonso Egea.

La Guardia Civil realizará un registro en la vivienda este jueves

La magistrada ya ha autorizado a que la Guardia Civil realice una inspección ocular, que " del habitáculo en cuestión, se extenderá a las comprobaciones y extracción" de las oquedades, suelo, paredes, techos o en la propia estructura de la vivienda y en su interior, posible rotura de tabiques o falsas paredes, techos y suelos.

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También se recogerán y se transportara para su posterior análisis de diferentes muestras que se pudieren obtener, en especial "en lo concerniente a la búsqueda e identificación de restos biológicos y humanos", además de que se captará y grabarán imágenes durante la actuación policial.

La entrada e inspección tendrá lugar este jueves, a partir de las 9:00 horas y será realizada por los miembros del Equipo Central de Inspección Ocular- Grupo ECIO de la Dirección General de la Guardia Civil, de manera conjunta con personal del laboratorio de criminalística de la Unidad de Intervención de la Policía Judicial de Valladolid, y aquellas unidades que sean necesarias.