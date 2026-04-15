El menor murió en el hospital dos días después del atropello en lo que el alcalde de Sevilla ha catalogado como un "desgraciado accidente" que está bajo investigación

Muere un niño de 9 años atropellado por un coche en Triana, Sevilla en un "desgraciado accidente" tras un tropiezo

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SevillaLos órganos de Manuel, un niño de nueve años fallecido el domingo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras ser atropellado dos días antes, –el pasado viernes 10 de abril– en la calle Lucas Cortés del barrio del Tardón, en Triana, han sido donados en un gesto que la familia ha querido expresar desde la esperanza de que una parte de él “siga viviendo de alguna forma en otros niños” a los que haya podido ayudar a salvar.

La muerte del menor, muy querido en el barrio, en el que incluso su asociación de vecinos quiso pagar los gastos del sepelio en apoyo a la familia, ha generado una gran consternación, con los dos principales equipos de fútbol de la ciudad, Real Betis Balompié y Sevilla FC, mostrando su pesar y sus condolencias a la familia, dando difusión y alcance a lo ocurrido.

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Manuel y la donación de sus órganos

"Manuel es un ángel, ha donado prácticamente todos los órganos. Con ese gesto ha salvado ocho vidas de forma directa y puede salvar hasta 75 de manera indirecta. Su muerte ha servido para que parte de él siga viviendo de alguna forma en otros niños", ha expresado su tío abuelo, José Antonio, en declaraciones al Diario de Sevilla.

“Ha donado tejidos, arterias, los riñones, un pulmón, el páncreas, el hígado, las córneas, piel, hueso... todo lo que ha podido”, ha detallado, explicando que no desean que nadie les llame para darles las gracias ni nada parecido, sino simplemente dar a conocer que Manuel, “un niño muy querido” y “muy simpático”, tenía además “un corazón enorme”.

El niño fue atropellado y murió dos días después en el hospital

El pequeño falleció en un fatal accidente ocurrido a alrededor de las 20:45 del viernes 10 de abril. En estado crítico, y tras ser estabilizado por los sanitarios, que tuvieron que realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar durante casi una hora, fue trasladado inmediatamente al Hospital Virgen del Rocío. Dos días después, falleció debido al siniestro, sobre el cuál hay abierta una investigación que tendrá que esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte.

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Por esa razón, y dejando que las autoridades hagan su trabajo, el tío abuelo del niño no ha querido entrar en declaraciones respecto a lo sucedido.

Sobre ese momento, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, informaba que los datos preliminares de la investigación parecen apuntar a un “desgraciado accidente” después de que el menor, al tropezar, fuese golpeado por un coche que estaba circulando, con la fatal fortuna de que salió despedido hacia atrás golpeándose en la cabeza contra el bordillo de la acera.