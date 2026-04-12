Maitena Berrueco 12 ABR 2026 - 05:29h.

La indemnización es menor a la solicitada pero la familia de Iurgi no va a recurrir para poder empezar con el duelo

Iosu perdió a su hijo de 11 años atropellado: "El conductor conocía al niño, no sé como puede vivir con lo que ha hecho"

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Bilbao“Hasta que no acabe (el proceso judicial) no vamos a poder hacer el duelo”, estas palabras las pronunció Iosu Beraza el pasado mes de noviembre cuando, por fin tras varios aplazamientos, arrancó el juicio en un juzgado de Gernika por el atropello mortal de su hijo Iurgi, de 11 años. Ahora, la sentencia condena a la aseguradora a indemnizar con 219.000 euros a esta familia, un fallo que no satisface a estos padres, aunque no piensan recurrir para poder iniciar, seis años después, el duelo por la muerte de Iurgi.

En mayo de 2020, Iosu y Agurtzane perdieron a su hijo Iurgi, de 11 años atropellado por un coche cuando el pequeño andaba en bici por un camino vecinal cerca de su casa, en Aulesti (Vizcaya).Desde entonces, esta familia vizcaína ha vivido un “calvario judicial” que ha durado casi seis años.

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Tras ver como se cerraba la vía penal en 2023, con el argumento de que había sido un fatal accidente, continuaron batallando judicialmente por la vía civil para reclamar una indemnización a la aseguradora del vehículo que causó el atropello. Llegaron los aplazamientos y, por fin, el pasado 27 de noviembre de 2025 se celebró el juicio. Ahora la sentencia condena a la aseguradora FIATC a indemnizarles con 219.000 euros.

"No fue una cifra, fue un niño"

La familia ha denunciado que la investigación policial del atropello mortal de su hijo estuvo repleta de fallos y confían en que tras lo ocurrido en el caso de su hijo, las investigaciones en accidentes con resultado de muerte se desarrollen con el máximo rigor. Lamentan las "mentiras una detrás de otra" del conductor que, tras el atropello, llegó a mover el coche, la bicicleta y hasta al niño. "Le conocía a mi hijo desde que era pequeño", relataba Iosu a Informativos Telecinco, que no sabe "cómo este individuo puede vivir con lo que ha hecho".

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Ahora el juzgado de Gernika concluye que la aseguradora del vehículo implicado debe asumir la indemnización de 219.000 euros que reclama la familia. Una condena que pese a todo, no satisface a este padre y a esta madre que han mostrado su respetuosa pero firme discrepancia con el resultado del procedimiento, aunque no van a recurrir, tras años de lucha judicial, la familia quiere iniciar el duelo y acabar con este "calvario" judicial: "Un proceso largo, doloroso y emocionalmente devastador" y recalcan que "Iurgi no fue una cifra ni un expediente. Fue un niño, un hijo, y su memoria merece verdad, respeto y justicia".