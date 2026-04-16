El 'delincuente más peligroso de Cataluña' residirá en Lleida con una mujer que conoció cuando estaba dentro de prisión

Sale de prisión Dino Marcello Miller, uno de los presos más peligrosos de España: los Mossos solo lo podrán vigilar de lejos

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Dino Marcello Miller, el 'delincuente más peligroso de toda Cataluña', conseguía salir en prisión este jueves. Estaba ingresado en la prisión de Lleida por tres asesinatos y volvió a la cárcel por atracos violentos. La Fiscalía ha ordenado a la policía catalana que le vigilan muy de cerca.

No suele ser habitual que la Fiscalía de Lleida pida a los Mossos que vigilen de cerca a un preso que acaba de conseguir la libertad, pero no se trata de un delincuente normal, sino que es el más peligroso que hay en Cataluña. En la fachada de la prisión se encuentra el reportero Albero García, contando todos los detalles de la vida de Dino Marcello.

"Este preso está considerado esta persona como el delincuente más peligroso de toda Cataluña. Acumula una larga lista de antecedentes penales y a sus espaldas tiene dos asesinatos, un intento de homicidio y varios atracos a mano armada muy violentos".

Residirá en Lleida con una mujer que conoció en prisión

A pesar de todo ello ha conseguido salir de la cárcel de Lleida, donde estaba cumpliendo condena: Le hemos visto salir hace unas horas de esta prisión de Lleida, lo hacía por una puerta lateral y ocultando su rostro. La propia dirección de la cárcel dice que no está recuperado, que no se puede volver a insertar en la sociedad porque no ha seguido ningún cursillo".

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"De la misma manera, asegura que existe un alto riesgo de que pueda volver a delinquir. Mientras tanto, hay mucha inquietud aquí entre los vecinos de Lleida porque parece que el hombre se va a quedar a vivir en la ciudad con una mujer que ha conocido recientemente precisamente en esta prisión".

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Algunos de sus delitos

Condenado a 64 años de prisión por tres asesinatos y varios atracos, salió de la cárcel tras 22 años de condena efectiva en diciembre de 2020.

Ya entonces, cuando Dino Marcello Miller abandonó la prisión, la dirección del centro alertó de que no estaba rehabilitado y que el riesgo de que volviera a delinquir era muy alto. Cuatro meses después, fue detenido por atracar dos supermercados de Lleida. Los Mossos le detuvieron el 23 de abril de 2021 en la Rambla d'Aragó por dos atracos cometidos en una semana en los que obtuvo un botín de 1.400 euros