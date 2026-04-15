El año pasado, el Departamento de Justicia estudió en Cataluña 230 excarcelaciones de delincuentes con riesgo de reincidencia

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Los Mossos d’Esquadra realizarán una vigilancia discreta a Dino Marcello Miller, un preso peligroso y no rehabilitado, que cumplió condena por tres asesinatos y volvió a la cárcel por atracos violentos, y sale este jueves de la prisión de Lleida, según han confirmado a EFE fuentes judiciales.

La Fiscalía de Lleida, según ha avanzado 'La Vanguardia', ha ordenado a la policía catalana que haga un seguimiento del interno después de recibir por parte de la dirección de la cárcel varios informes que alertaban de que no estaba rehabilitado ni se había sometido a ningún tratamiento dentro de la prisión.

Condenado a 64 años de prisión por tres asesinatos y varios atracos, salió de la cárcel tras 22 años de condena efectiva en diciembre de 2020.

Ya entonces, cuando Dino Marcello Miller abandonó la prisión, la dirección del centro alertó de que no estaba rehabilitado y que el riesgo de que volviera a delinquir era muy alto.

Cuatro meses después, fue detenido por atracar dos supermercados de Lleida. Los Mossos le detuvieron el 23 de abril de 2021 en la Rambla d'Aragó por dos atracos cometidos en una semana en los que obtuvo un botín de 1.400 euros

En el momento de la detención, Dino Marcello Miller llevaba una pistola simulada. Por estos hechos fue juzgado y ha pasado cuatro años más en la cárcel.

Vigilancias "no invasivas"

Los Mossos d'Esquadra vigilan cada año de forma "no invasiva" a unos 150 condenados por delitos violentos que han salido de la cárcel con alto riesgo de reincidencia, la mayoría por agresiones sexuales o de género, un seguimiento al que se suman medidas psicosociales para evitar que vuelvan a delinquir.

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Ese seguimiento no invasivo de perfiles violentos con riesgo de reincidir lo encarga la Fiscalía a los Mossos d'Esquadra a partir de las informaciones que recibe del Departamento de Justicia sobre reclusos que salen de prisión tras cumplir condena por hechos violentos y que se estima tienen alto riesgo de volver a cometer un delito similar.

El año pasado, el Departamento de Justicia estudió en Cataluña 230 excarcelaciones de delincuentes con riesgo de reincidencia y remitió 176 a las fiscalías provinciales, que es la que finalmente decide si ordena a la policía catalana el control no invasivo del exrecluso y por cuánto tiempo.

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Solo en la provincia de Barcelona, la Fiscalía acordó en 2025 medidas de seguimiento de 94 delincuentes no excarcelados, en 48 casos por un período de entre seis meses y un año y en otros 21, los más graves, durante más de un año, según datos facilitados por el ministerio público.

La mayoría de excarcelados en Barcelona eran personas condenadas por delitos de violencia machista y familiar principalmente contra la propia madre, así como por agresiones sexuales, uno de los perfiles de delincuentes con los que los programas de reinserción de las prisiones dan menos resultados.