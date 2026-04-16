Las autoridades del Principado de Asturias se han hecho cargo de la tutela del bebé mientras la Guardia Civil investiga al entorno familiar

Un bebé de 10 meses da positivo en drogas y es ingresado en el hospital en Calatayud: la Policía Nacional ha detenido a los padres

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La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el ingreso de un bebé de una año en el hospital de Arriondas, en el Principado de Asturias al que se le detectó la presencia de cocaína en los análisis que se realizaron. El menor llegó en el centro hospitalario con signos evidentes de consumo de sustancias psicotrópicas.

El menor fue trasladado al hospital por su padre tras recogerlo en la vivienda de su madre de la que está separado. Según el testimonio recogido por El Comercio, desde el primer momento sospecho de la posibilidad de que el bebé estuviese bajo los efectos de drogas por el comportamiento extraño que manifestaba.

Retirada la tutela a los padres

Los sanitarios que atendieron al bebé en el hospital procedieron a realizarle varias pruebas y en una ellas se confirmó la presencia de cocaína en el organismo del menor, lo que motivo el aviso a la Guardia Civil que ha abierto una investigación sobre lo ocurrido.

La autoridades del Principado de Asturias han asumido la tutela del menor, retirándosela a los padres, mientras determinan las circunstancias de la intoxicación por cocaína.