Los Servicios de Emergencia fueron alertados sobre un incendio producido en una lonja del barrio bilbaíno de Atxuri

Hasta el lugar se trasladaron patrullas de la Policía Municipal de Bilbao, agentes de la Ertzaintza, bomberos y una ambulancia

Compartir







La Policía Municipal de Bilbao ha detenido a una mujer de 45 años por homicidio en grado de tentativa, tras presuntamente prender fuego en una lonja del barrio de Atxuri, en cuyo interior se encontraba su pareja, un hombre de 48 años que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, donde permanece ingresado.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, alrededor de las 22:15 horas del pasado miércoles 15 de abril, los Servicios de Emergencia fueron alertados sobre un incendio producido en una lonja del barrio bilbaíno de Atxuri, con una persona en su interior.

El relato de los testigos

Hasta el lugar se trasladaron patrullas de la Policía Municipal de Bilbao, agentes de la Ertzaintza, bomberos y una ambulancia. Primeramente sofocaron el fuego y atendieron a la víctima, que se encontraba en estado inconsciente.

Los relatos de varios testigos señalan que una mujer había arrojado algo en el interior por un hueco de la puerta y, seguidamente, se había producido una llama, provocando el incendio del local. La lonja se encontraba con la puerta de acceso cerrada y la persiana bajada a medias por el exterior.

La mujer, que presentaba una pequeña quemadura en los nudillos de una mano, fue detenida en las cercanías por agentes de la Policía Municipal como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa y trasladada a dependencias de la Ertzaintza, encargada de la investigación.

La víctima, de 48 años, fue evacuada al área de reanimación del hospital de Basurto, en Bilbao, donde permanece a la espera de su evolución.

La presunta autora del homicidio será puesta a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias policiales.