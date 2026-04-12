Iván Sevilla Europa Press 12 ABR 2026 - 13:03h.

Los agentes tuvieron que girar hacia el edificio para evitar chocar con el vehículo fugado al que perseguían

La batería del coche patrulla empezó a arder tras el accidente y el humo afectó a la anciana que residía en la casa

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ValenciaUna trepidante persecución a un vehículo fugado este 11 de abril a última hora de la tarde acabó con un coche policial empotrado e incendiado en parte de una vivienda ubicada en la localidad de Alacuás (Valencia).

Las imágenes que grabaron los bomberos al acudir al lugar para asegurarlo y extinguir las llamas muestran el potente impacto de la patrulla contra el garaje de la casa, en la calle San Pascual. Incluso rompió por completo la puerta de acceso.

El automóvil, un modelo híbrido cuya batería empezó a arder tras el accidente, casi se introduce entero en el edificio. El fuego generó un intenso humo que afectó a la residente del domicilio dañado, una anciana de 67 años.

Según informó el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) a Europa Press, movilizó a una ambulancia del SAMU y otra con Soporte Vital Básico para atender a los heridos.

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Solo la mujer con movilidad reducida fue evacuada al hospital, aunque únicamente por inhalación. Ella se encontraba en la primera planta, no en la baja, donde se estampó el coche. Los policías que iban dentro no sufrieron daños.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a Europa Press que trataban de interceptar a un conductor que se había saltado un control anteriormente en el municipio.

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Maniobraron para evitar colisionar con el vehículo fugado

También han explicado que durante la persecución, en los instantes previos a empotrarse la patrulla allí, el fugado hizo un giro brusco y los agentes tuvieron que maniobrar de imprevisto para evitar la colisión.

Por eso terminaron chocando con el inmueble. Los bomberos trabajaron para apagar las llamas y sacarlo del garaje con seguridad. No fue necesaria la excarcelación de los policías.

La Comisaría de Chirivella mantiene abierta la investigación sobre los hechos, sin que hayan trascendido más detalles del conductor al que perseguían.