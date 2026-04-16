El ex vicegobernador de Virginia, Justin Fairfax, y su esposa fueron encontrados muertos en su casa.

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La violencia de género también llega a las altas esferas de la política de los EEUU. El ex vicegobernador de Virginia, Justin Fairfax, y su esposa fueron encontrados muertos en su casa este jueves por la mañana. la policía ha desvelado que el demócrata de 47 años, que ocupó el cargo entre 2018 y 2022, disparó y mató a su esposa, Cerina Fairfax, antes de suicidarse poco después de la medianoche del jueves.

Sus dos hijos adolescentes se encontraban en la casa familiar de Annandale en el momento del tiroteo.

La pareja, que se casó en junio de 2006, estaba "inmersa en una disputa doméstica que parece estar relacionada con un divorcio complicado o conflictivo", declaró el jefe de policía del condado, Kevin Davis.

Justin recibió recientemente documentación relacionada con un próximo procedimiento judicial. "Aparentemente, eso fue lo que provocó el incidente de anoche”, dijo Davis.

Justin Fairfax disparó a su esposa "varias veces" en el sótano de la casa antes de subir corriendo a un dormitorio, donde se suicidó. Uno de los hijos de la pareja llamó al 911.

Justin Farifax acusó a su mujer de agredir el casa en enero, pero las cámaras en la misma, que había instalado su propia mujer, demostraron que la denuncia era falsa, según las autoridades.

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Sophia A. Nelson, escritora y periodista, describió a Justin Fairfax como un “amigo cercano” en una publicación en redes sociales y dijo que sufría de depresión. “Estaba pasando por un divorcio difícil”, dijo Nelson en una publicación en X. “Aún compartía casa con su esposa. Y quienes lo conocíamos hablábamos con él. Nunca imaginamos que esto sucedería. Jamás. Estamos todos devastados”.

En 2019, dos mujeres acusaron a Justin Fairfax de agresión sexual por hechos ocurridos en 2000 y 2004. Él negó las acusaciones y no se presentaron cargos penales en el caso, pero el escándalo empañó la carrera política.