Asun Chamoso 16 ABR 2026 - 11:20h.

El hombre mató en plena calle a su yerno y esperó junto al cuerpo la llegada de los Mossos

El asesinato fue el 8 octubre en la calle Doctora Castells del barrio de Cappont de Lleida

Compartir







LleidaLa conselleria de Justicia ha informado que un interno del Centro Penitenciario de Ponent se ha quitado la vida a su celda esta madrugada. Se trata de Antonio, el hombre de 78 años que, el pasado 8 de octubre de 2025, mató a tiros a su yerno, un mosso d'Esquadra, en el número 17 de la calle Doctora Castells del barrio de Cappont de Lleida. El asesino se quedó junto al cadáver, avisó a la policía y esperó a que llegaran para entregarse y darles el arma.

El interno se hallaba en situación de prisión preventiva. De acuerdo con el protocolo establecido, se han puesto los hechos en conocimiento de la autoridad judicial y se ha abierto la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias de la muerte. El preso no tenía activado el protocolo de prevención de suicidios en el momento de los hechos, dado que "no se habían detectado indicadores que justificaran su activación", señalan. "El Departamento lamenta profundamente la muerte del interno y traslada sus condolencias a los familiares. Cualquier suicidio en un centro penitenciario es un fracaso del sistema", recoge el comunicado.

Éste es el cuarto suicidio registrado en las cárceles catalanas en lo que va de año. Desde la conselleria subrayan que "como en todos los casos, analizará las circunstancias de la muerte para reforzar la prevención del suicidio en los centros penitenciarios y valorar la adopción de medidas adicionales".

Por su parte, el Centro Penitenciario de Ponent en Lleida, "ha activado los mecanismos internos previstos para acompañar a los profesionales e internos que lo requieran".

Crimen premeditado

Los hechos sucedieron a primera hora de la tarde del pasado 8 de octubre. La víctima, Víctor, un agente de la comisaría de Mollerussa de los Mossos d'Esquadra con 21 años de experiencia, estaba fuera de servicio y acababa de dejar a sus hijas en el colegio. Estaba de vuelta a casa donde vivía con su esposa y dos hijas, cuando en la misma calle de su domicilio, fue abordado y tiroteado por su suegro. Recibió varios disparos y cayó al suelo, donde Antonio lo remató con otro tiro en la cabeza. Después guardó la pistola en una bolsa de supermercado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras el crimen premeditado, el hombre cogió el móvil e hizo dos llamadas. Una para avisar al 112 y confesar el crimen. La otra fue a su hija para comunicarle que acababa de matar a su marido. Después tapó con una sábana blanca que llevaba el cuerpo sin vida de su yerno, que tenía 47 años.

Al llegar los Mossos d'Esquadra, encontraron a Antonio junto al cadáver que estaba tendido en la acera. Fue detenido sin oponer resistencia y tras entregar el arma del asesinato. Según los agentes, incluso llevaba consigo un cepillo de dientes y un peine, previsiblemente para cuando fuera llevado a dependencias policiales. Después, fue trasladado a la comisaría, donde se acogió a su derecho a no declarar. Un juzgado de guardia de Lleida decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza. El detenido ingresó en el Centro Penitenciario de Ponent, donde se ha quitado la vida en su celda esta madrugada.