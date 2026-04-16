Un trabajador fallece en Vallada mientras retiraba un tractor volcado en un camino rural

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Un trabajador ha fallecido este mediodía en el municipio valenciano de Vallada mientras realizaba labores para retirar un tractor que había volcado previamente en un camino rural.

El suceso se ha producido alrededor de las 15:30 horas, cuando el operario manejaba una grúa movilizada para recuperar el vehículo agrícola siniestrado horas antes. Según cuenta el medio 'Levante' por causas que se investigan, el trabajador ha sufrido un accidente laboral mortal durante la maniobra.

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Un accidente previo sin heridos

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Vallada, que han acordonado la zona y han iniciado las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Según las primeras informaciones, el tractor había volcado durante la mañana tras un incidente en la vía. Su conductor perdió el control al cruzarse con un turismo en un tramo estrecho del camino, lo que provocó que el vehículo acabara fuera de la calzada, el agricultor logró salir por su propio pie y no resultó herido.

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Horas después, durante las tareas para retirar el tractor, se produjo el accidente que ha costado la vida al operario de la grúa. Las hipótesis apuntan a un posible fallo durante la maniobra, aunque no se descarta ninguna causa.

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Fuentes próximas a la investigación señalan que el trabajador podría haber quedado atrapado por la maquinaria, si bien será la investigación la que determine las circunstancias exactas del suceso.