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Sucesos

Investigan la muerte de un policía local de Granada de un disparo con su arma en jefatura

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Jefatura de la Policía Local de Granada, donde ha sido hallado sin vida un agente con un impacto de bala. Europa Press
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La Policía Nacional ha abierto una investigación en torno a la muerte de un agente de la Policía Local de Granada cuyo cadáver ha sido encontrado este jueves en la Jefatura ubicada en la zona de Huerta del Rasillo en la ciudad.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes municipales, que han detallado que el cuerpo sin vida del agente municipal ha sido hallado en una zona común de la referida oficina con un impacto de bala, al parecer, causado por su propia arma reglamentaria.

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El suceso ha causado una gran consternación entre los agentes del cuerpo municipal de seguridad compañeros del policía fallecido. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de lo sucedido.

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