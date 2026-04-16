Los Mossos d'Esquadra investigan el hallazgo de un cadáver flotando en el embalse de la Baells, en Vilada, Barcelona

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Los Mossos d'Esquadra están investigando el hallazgo de un cadáver que fue localizado este miércoles por la mañana flotando en el embalse de la Baells, en el término municipal de Vilada (Barcelona), según confirman fuentes policiales a Europa Press y ha avanzado 'Regió7'.

La Unidad de Investigación está investigando las causas de la muerte y el juez ha decretado secreto de las actuaciones, por lo que no han trascendido más detalles del caso. Según 'Regió7', el cadáver estaba envuelto en una tela, y estaba sujetado con una correa.