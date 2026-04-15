Claudia Barraso 15 ABR 2026 - 17:50h.

Los asesinos metieron el cadáver del joven dentro de un saco con bloques de cemento para hundirle hasta el fondo del pantano de Almogía, en Málaga

Encuentran un cadáver dentro de un saco en un pantano de Almogía, en Málaga

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El 14 de octubre de 2025, hallaron el cadáver de una persona dentro de un saco fue encontrado en el pantano de Casasola, Almogía, Málaga. La víctima ha sido identificada, tratándose de un ciudadano albanés de 31 años que residía en Benahavís. Su pareja fue quien denunció su desaparición y su familia denunció haber recibido “presiones” para que dejaran de buscarlo.

Tras meses de investigación, las autoridades han detenido a tres personas como presuntos autores del asesinato del joven. Las primeras hipótesis del caso apuntaron a que se trataba de una desaparición involuntaria, ya que los agentes averiguaron que el joven acudió al punto acordado con los sospechosos y se subió al coche con dos de ellos, dirigiéndose a la zona montañosa junto al pantano. Cinco meses después su cadáver fue encontrado por un hombre que pasaba por la zona.

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El joven, además de haber sido asesinado, había sido maniatado y arrojado al pantano dentro de un caso. Cuando le encontraron que encontraba en estado de saponificación, pero pudieron identificarle por unos tatuajes todavía visibles. Los asesinos colocaron bloques de cemento dentro del saco para poder hundir el cuerpo hasta el fondo del pantano. Sin embargo, no contaban con una importante bajada del nivel de agua de la presa, que permitió ver el cadáver del joven, según informa 'Diario Sur'.

Cómo llegaron hasta los presuntos asesinos

Los agentes pudieron comprobar que se trata de un joven albanés cuya pareja había denunciado su desaparición unos meses atrás en Marbella. La Policía solo tenía como única pista el coche al que se subió el desaparecido, el cual habría sido alquilado en un establecimiento de Barcelona por una mujer. Los detenidos habrían estado circulando con él alrededor de la zona durante los días previos al crimen.

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Las autoridades identificaron a la mujer que alquiló el coche y gracias a ello dieron con los presuntos autores materiales del homicidio: dos hombres, también albaneses de 36 y 45 años. Ambos fueron detenidos en febrero y ya se encuentran en prisión, acusados del delito de asesinato del joven. Del mismo modo, no han aclarado la relación entre la mujer y los detenidos, pero todo apunta a que también está relacionada con el crimen.