Muere un hombre tras ser arrollado por un tren en Socuéllamos mientras trabajaba en el mantenimiento de vías

Tras liberar al trabajador, solo se ha podido dar cuenta de su fallecimiento

Muere un hombre arrollado por un tren en el paso a nivel de Boo de Piélagos

Compartir







Un operario de 42 años ha fallecido este jueves tras ser atropellado por un tren mientras realizaba labores de mantenimiento en las vías ferroviarias de Socuéllamos.

Tras lo sucedido, fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a 'Europa Press'. El aviso se recibió alrededor de las 3:23h de la madrugada, después de que ocurriera el accidente en el tramo de vía que conecta Socuéllamos con Villarrobledo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del parque de bomberos de Tomelloso para excarcelar al trabajador, que había sido arrollado por un convoy que transportaba mercancías peligrosas.

Además, han sido activados una UVI móvil y un helicóptero medicalizado, sin embargo, tras liberar al trabajador, solo se ha podido dar cuenta de su fallecimiento in situ. Igualmente, acudieron al incidente agentes de la Guardia Civil y de la Policía de Socuéllamos.