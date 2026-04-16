La Guardia Civil afronta, cuatro año después, un nuevo registro e inspección en la antigua vivienda familiar de Óscar, principal acusado de la muerte

La hermana de Esther López dice que un Óscar en libertad solo "entorpece, miente y ataca" una "excelente investigación" que le "acusa de asesinato"

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ValladolidLas autoridades cuentan ya con la autorización judicial para la entrada y registro del chalé que perteneció a la familia de Óscar, el único y principal investigado por la muerte de Esther López en Traspinedo, Valladolid. Los agentes de la Guardia Civil, ya trabajando en el terreno desde este mismo jueves, inspeccionan otra vez ese inmueble que ya registraron hace cuatro años, entre el 9 y el 12 de abril de 2022, pero donde ahora se ha descubierto un espacio oculto bajo una baldosa que fue localizado y denunciado por el nuevo propietario que adquirió la vivienda.

El hallazgo ha supuesto un auténtico vuelco para el caso, que reactiva así las investigaciones en el lugar con el foco puesto en esa estancia, definida como un zulo, bodega o “habitáculo” de “4x3 metros” que se hallaba bajo una litera y tras una baldosa que escondía una trampilla que ocultó durante todo este tiempo un rincón que no aparecía en los planos. El nuevo propietario, sin embargo, halló ese punto que había pasado inadvertido por los investigadores en los registros previos tras detectar humedades y picar justo en ese punto.

La nueva inspección sobre el zulo: ¿un simple hallazgo o un punto clave para resolver el caso Esther López?

Sobre la mesa hay, entre otras, dos posibilidades claras que pueden derivar de esta nueva inspección que no deja de generar expectación: que el hallazgo del zulo se quede simplemente en eso, sin pruebas concluyentes o añadidas al caso; o que, por el contrario, pueda servir no solo para reafirmar que Esther López estuvo en el chalé en algún momento, sino también para arrojar pistas sobre una cuestión que no se ha podido resolver en todo este tiempo, que no es otra que descubrir dónde estuvo oculto el cuerpo de la joven desde que desapareció hasta que fue situado en una cuneta.

La desaparición de Esther, de entonces 35 años, tuvo lugar el 12 de enero, no siendo hasta el 5 de febrero, 24 días después, cuando su cadáver apareció en una cuneta en una carretera en dirección a su pueblo. Por eso, desde entonces, las pesquisas realizadas en ese domicilio familiar de Óscar se han dirigido todo este tiempo a intentar encontrar pruebas incriminatorias y a resolver esa incógnita de dónde fue ocultado el cuerpo de la joven durante todo ese tiempo y dónde el asesino la dejó agonizar después de que fuese atropellada y resultase gravemente herida.

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La Fiscalía cree que la madrugada del 13 de enero Esther López le dijo a Óscar S.M que no quería ir a dormir al domicilio de sus padres. Éste, con el que iba en el coche, le ofreció entonces dormir en la casa familiar de Traspinedo, lo que ella aceptó. Sin embargo, según el Ministerio Público, se cree que por circunstancias que se desconocen se produjo una discusión entre ambos que terminó con ella yéndose del lugar. Después, la Fiscalía sostiene que Óscar la siguió y la atropelló a una velocidad de unos 40 kilómetros por hora; una acción que el Ministerio Público considera intencionado y con la intención de matar.

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Tras ser atropellada, incide la acusación en que Esther estaba aún con vida y, de hecho, podía haberse salvado si presuntamente Óscar hubiese llamado y pedido asistencia en lugar de dejarla morir, por lo que añaden también que hubo igualmente omisión de socorro.

La víctima murió de un shock multifactorial y el Ministerio Público apunta que el acusado comprobó su fallecimiento y ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero de su vehículo, concurriendo después 24 días hasta que dejó su cuerpo en una cuneta en un punto que habría supervisado hasta 13 veces con su vehículo.

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Por todo ello, el hallazgo del zulo ha despertado una gran expectación e inquietud. ¿Puede ser el lugar donde ocultó el cuerpo todo ese tiempo? La nueva inspección, cuatro años después, será la que tenga que arrojar respuestas.

Así será la nueva inspección del chalé familiar de Óscar: nueva búsqueda de pruebas incriminatorias

Con la autorización de la jueza titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid, encargado de la investigación de los hechos, la Guardia Civil arrancará otra vez en el chalé familiar de Óscar una nueva inspección que esta vez, a diferencia de las de 2022, comienza dirigida y enfocada en un punto muy concreto: el zulo hallado por el nuevo propietario tras esa baldosa que ocultaba esa trampilla que daba acceso al habitáculo.

Bajo esa superficie y bajo una capa de espuma de poliuretano, fue este último el que encontró concretamente un acceso a una estructura que, a través de una escalera, revela una estancia de unos 2,5 metros de altura y una superficie de unos 12 metros cuadrados, según refirió la Guardia Civil en su atestado policial tras acudir a comprobar lo que el nuevo dueño del chalé les había contado.

En consecuencia, los agentes especializados de la Benemérita no solo realizan desde ya una detallada inspección ocular, sino que además procederán a realizar “comprobaciones” y extracciones, analizando las oquedades, el suelo, las paredes o los techos en la estructura de la vivienda y su interior, en busca también de posibles roturas de tabiques o falsas paredes, entre otros, como informa ElMundo.

En el nuevo trabajo en el lugar, los agentes tratarán también de recoger cualquier muestra que pueda ser una prueba, poniendo especial atención en la identificación de restos biológicos y humanos; una actuación policial que será además registrada y grabada.

De este modo, y desde este mismo jueves, efectivos de los miembros del Equipo Central de Inspección Ocular- Grupo ECIO de la Dirección General de la Guardia Civil, junto con personal del laboratorio de criminalística de la Unidad de Intervención de la Policia Judicial de Valladolid y otros cuerpos que sean necesarios, trabajan en el área en busca de posibles hallazgos.

En ese sentido, la jueza aprecia requisitos “suficientes” para ahondar en la inspección con la esperanza de encontrar cualquier elemento que pueda ser útil para la investigación, que continúa aún pendiente de juicio.

Hasta el momento, en ese zulo, en el que se detectó un nivel de agua de unos 30 centímetros, se hallaron en el registro visual previo distintos objetos como restos de ferrralla, dos garrafas, maderas flotando y lo que parecía una bomba de extracción de agua.