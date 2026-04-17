El actor Adrián Rodríguez acepta una condena de seis meses de prisión

La familia de Francisca Cadenas solicita un nuevo examen de los restos óseos para "encontrar alguna lesión que no se haya visto”

Compartir







El actor Adrián Rodríguez, conocido por sus trabajos en series como Los Serrano y Física o química, ha sido condenado a seis meses de prisión por agredir a varios agentes el pasado jueves en la estación de tren Estación María Zambrano.

Conformidad con la condena y multas

Fuentes judiciales han señalado que el intérprete se ha conformado con una pena de seis meses de prisión y el pago de dos multas por las lesiones causadas a los funcionarios.

El acuerdo se ha alcanzado en los juzgados de la Ciudad de la Justicia de Málaga, donde ha sido condenado por un delito de atentado a agentes de la autoridad.

Juicio rápido en Málaga

La sentencia se ha dictado en el transcurso de un juicio rápido, celebrado por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 14 de Málaga.

El actor ha reconocido los hechos y ha aceptado la pena solicitada por el fiscal. No obstante, no ingresará en prisión, ya que se le ha suspendido el cumplimiento de la condena siempre que no cometa nuevos delitos.