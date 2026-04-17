La familia de Francisca Cadenas ha solicitado un examen de los restos óseos para "encontrar alguna lesión que no se haya visto"

Francisca Cadenas fue golpeada, amordazada, atada con bridas y desnudada de cintura para abajo antes de morir

Compartir







La familia de Francisca Cadenas ha solicitado un nuevo examen de los restos óseos en busca de posibles lesiones no detectadas, una diligencia que ha sido autorizada por el juez instructor, según ha confirmado este viernes su abogada, Verónica Guerrero.

“No es una autopsia, lo que he pedido es que nuestros peritos puedan acceder a los restos óseos para completar o aportar sus conocimientos a lo que ya exista”, ha explicado Guerrero, quien ha añadido que el perito será el mismo que en el caso de Manuela Chavero. A la salida de los juzgados de Villafranca de los Barros (Badajoz), la abogada ha dicho: “A lo mejor queda todo igual, pero también puede ocurrir que haya alguna lesión que no se haya visto”, como fue el caso de Chavero.

Durante la jornada de este viernes han declarado cinco testigos dentro de la fase de instrucción, dos vecinas de Hornachos de forma presencial y, por vía telemática, las últimas personas que vieron con vida a la víctima: un matrimonio, del que Francisca cuidaba a su hija, y un temporero de la localidad. Las declaraciones se han prolongado durante unas tres horas y han permitido avanzar en la reconstrucción del relato de lo ocurrido la noche de la desaparición.

Van apareciendo nuevos datos desconocidos

Guerrero ha reconocido que han surgido novedades durante las comparecencias, que no puede revelar, algo que ha considerado “lógico” en este tipo de procedimientos, ya que “a medida que los testigos van declarando se van dando datos que inicialmente no se conocían”.

PUEDE INTERESARTE La UCO busca indicios en los móviles de los hermanos que prueben la participación activa de Manuel en el crimen de Francisca Cadenas

Dos de los hijos de la víctima, Javier y José Antonio, han acudido también a los juzgados junto a su abogada con la intención de asistir a las declaraciones, aunque finalmente han permanecido en una sala paralela. Las dos vecinas que han declarado de forma presencial han declinado atender a los medios de comunicación a su salida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No descartan la citación de nuevas citaciones

La instrucción continuará el próximo lunes 20 de abril con nuevas declaraciones de testigos, entre ellos un agente de la Guardia Civil que accedió a la vivienda y un compañero de trabajo de uno de los investigados. Guerrero ha indicado que estas diligencias forman parte de una primera fase y no descarta que puedan citarse más testigos en función de la evolución del procedimiento.

Además, la abogada ha avanzado que la acusación prevé solicitar una reconstrucción de los hechos, una diligencia que ha calificado de “muy útil” en este tipo de casos, aunque ha precisado que aún no se ha formalizado la petición y que su práctica dependerá de la decisión judicial y de la participación de las partes implicadas.