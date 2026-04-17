La búsqueda de Juan Víctor, el joven de 19 años desaparecido en el río Miño pasa a una fase de vigilancia y control.

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La búsqueda de Juan Víctor, el joven de 19 años desaparecido en el río Miño, a la altura del municipio lucense de Carballedo, al volcar el kayak en el que navegaba con su primo, pasa a una fase de vigilancia y control, con la retirada de parte de los medios empleados para tratar de localizarlo en las dos últimas semanas, el último de ellos un robot. Jacobo Daviña, tío de la víctima, reconocía hace escasas fechas que ni él ni el resto de su familia han perdido la esperanza durante este tiempo, aunque esta ya es "mínima".

Así se lo confirmó a Efe la concejala del gobierno local de Carballedo, Alba Pérez Iglesias, que está siguiendo en la zona las labores de búsqueda del joven desaparecido, coordinadas por la Guardia Civil. La edila precisó que, después de 17 días de intensa búsqueda en el río Miño, por el fatal accidente que sufrieron estos dos chavales y por la posterior desaparición de uno de ellos, el "operativo entra ahora en una nueva fase".

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Alba Pérez explicó que ya se "han retirado algunos de los medios más visibles, como las dos lanchas de la Guardia Civil" desplazadas al embalse de Os Peares para las labores de búsqueda, así como los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (Geas). "A partir de hoy queda un poco desactivada la búsqueda activa, el despliegue continuo que se mantuvo durante estas dos últimas semanas", dijo la edila. En cualquier caso, "eso no significa que se abandone el operativo, dado que se va a mantener un seguimiento constante, con patrullas diarias, por el cauce del río, con prismáticos, desde tierra".

Los buzos entrarán en el río ya de forma puntual

Además de esas "inspecciones visuales", también "es cierto que los Geas volverían a intervenir de forma puntual si se considera necesario. No sé con qué periodicidad lo van a hacer, pero sí que van a intervenir los buzos, aunque no sea diariamente como lo hicieron hasta ahora. Puntualmente, van a entrar", precisó. El operativo entra en una fase de "vigilancia y control que pasados diecisiete o dieciocho días podemos entender", concluyó.

Una ráfaga de viento puedo precipitar el accidente

Las primeras hipótesis a lo que pudo ocurrir en el accidente que provocó la desaparición de Juan Víctor apuntan a que una fuerte ráfaga de viento pudo desestabilizar la embarcación, provocando su vuelco. El primo del joven pudo salir del agua por sus propios medios, pero no Juan Víctor, desde el que no se han tenido noticias desde el día del accidente. Desde el primer día se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda que trabaja de forma ininterrumpida. La orografía de la zona y la profundidad del río complica las tareas para localizar al joven.