Muere una joven embarazada y su bebé tras sufrir ella un atragantamiento en Beniel, en Murcia

Una mujer embarazada de 28 años y su bebé fallecen tras un atragantamiento en Beniel pese a la rápida intervención de los servicios de emergencias

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Una mujer de 28 años y su bebé, del que estaba embarazada de 30 semanas, han fallecido este jueves tras sufrir ella un atragantamiento en una vivienda del municipio de Beniel.

Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias, el suceso se ha producido a primera hora de la mañana y ha movilizado un amplio dispositivo sanitario.

Aviso al 112 y primeras maniobras de reanimación

El ‘112’ de la Región de Murcia ha recibido el aviso a las 9:05 horas por parte de la pareja de la mujer, quien ha alertado de que esta se encontraba inconsciente tras el atragantamiento.

Durante el despliegue de los servicios de urgencia, un facultativo del 061 ha proporcionado instrucciones telefónicas al alertante para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Amplio dispositivo sanitario durante más de dos horas

Hasta el domicilio se han desplazado cuatro ambulancias, entre ellas dos Unidades Móviles de Emergencias (UME) con soporte vital avanzado. Los sanitarios han trabajado en el lugar durante aproximadamente dos horas y media en un intento por estabilizar a las víctimas.

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Posteriormente, la mujer y el bebé han sido trasladados de urgencia al Hospital Virgen de la Arrixaca, escoltados por patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local.

Pese a los esfuerzos de los facultativos, ambos han fallecido, según han confirmado fuentes de la Consejería de Salud.

Ante la gravedad de la situación, se ha movilizado un equipo de atención psicológica de Cruz Roja para asistir a los familiares de las víctimas.