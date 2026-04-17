Encuentran muerta una mujer de 90 años en su domicilio de Lorca, Murcia, en medio de un charco de sangre

Según los investigadores, todo apunta a que la mujer se habría caído en su domicilio y, herida, habría intentado desplazarse por la vivienda

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La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer de 90 años cuyo cuerpo fue hallado este viernes en un domicilio del casco urbano de Lorca, Murcia. Según fuentes cercanas al caso, fue la cuidadora de la víctima quien dio la voz de alarma tras acceder a la vivienda, situada en la plaza Bordadora Apolonia Ros, y encontrar a la mujer sin vida y rodeada de abundante sangre.

Según informa La Opinión de Murcia, en el interior del piso, los agentes localizaron un reguero de sangre que se extendía desde la cocina hasta el comedor. La cuidadora explicó que la última vez que había visto a la mujer fue el día anterior, jueves, por lo que la fallecida podría llevar varias horas muerta. La sangre encontrada en la vivienda estaba ya seca cuando llegaron los servicios policiales.

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Reguero de sangre por toda la casa

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Nacional, así como especialistas de la Policía Científica, encargados de recoger muestras y vestigios que permitan reconstruir lo sucedido. Los agentes tomaron muestras de la sangre hallada en distintas estancias, que serán enviadas al laboratorio para determinar si pertenecen únicamente a la víctima o si hay restos biológicos de otra persona.

Aunque la investigación se encuentra en una fase inicial, una primera inspección ocular apunta a que la muerte podría deberse a un accidente doméstico. Según las mismas fuentes, la mujer se habría caído en su domicilio y, herida, habría intentado desplazarse por la vivienda, dejando el rastro de sangre posteriormente encontrado.

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No obstante, será la autopsia —que se practicará en el Instituto de Medicina Legal— la que determine con precisión la causa del fallecimiento. Como ocurre en toda muerte inesperada, la Policía mantiene abierta la investigación hasta que el análisis forense confirme si se trata de un accidente, un fallecimiento natural o si intervino alguna otra persona. Tras conocerse los hechos, familiares de la mujer acudieron también al domicilio.