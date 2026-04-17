Agencia EFE Redacción Andalucía 17 ABR 2026 - 14:48h.

La víctima forma parte del sistema VioGén desde que hace unos meses se registrara otro episodio de violencia

El 30% de las mujeres ha sufrido violencia machista por parte de su pareja o expareja, una realidad "estructural"

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Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Málaga después de que presuntamente amenazara de muerte a su exmujer y al hijo de ambos, de 6 años, y clavara un destornillador en una puerta.

La víctima contactó con la Policía Local para alertar de que su exmarido se había personado en el domicilio y la había amenazado de muerte para que abandonara el mismo, por lo que se refugió en una habitación de la casa, en cuya puerta clavó el hombre el destornillador.

No tenía orden de alejamiento

La víctima forma parte del sistema VioGén desde que hace unos meses se registrara otro episodio de violencia, aunque en el momento de los hechos no había ninguna medida cautelar activada, ha informado este viernes la Policía Local en un comunicado.

El hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales, donde fue informado de los motivos de la privación de libertad y de los derechos que le asisten.