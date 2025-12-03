Agencia EFE 03 DIC 2025 - 11:35h.

Igualdad presenta los resultados de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer

El 34,5% de las mujeres de entre 18 y 24 años ha sufrido violencia digital

Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia en algún momento de su relación, son 6,4 millones de víctimas. Un maltrato que provoca que 1,6 millones de víctimas tengan secuelas físicas o mentales en su vida.

El Ministerio de Igualdad ha presentado los resultados de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, realizada con casi 11.800 entrevistas, que ofrece la radiografía más completa de la violencia machista en España cada cinco años.

El 30% de las mujeres ha experimentado al menos un tipo de violencia -física, sexual, económica y psicológica- por parte de su pareja o expareja. Fuera del ámbito de la pareja, ha sufrido violencia sexual el 14,5% de las mujeres mayores de 16 años.

En concreto, el 12,7 % de las mujeres residentes en España de más de 16 años ha sufrido violencia física y/o sexual (lo que equivale a 2,7 millones de mujeres) por parte de su pareja en algún momento de su vida; el 11,7 % ha padecido violencia económica y el 20,9 % violencia psicológica emocional.

"Entra con enorme fuerza en la violencia machista la digital", ha destacado la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Se calcula que el 12,2 % de las mujeres ha sido objeto de acoso digital, con o sin connotaciones sexuales, en algún momento de sus vidas. Las mujeres más jóvenes son las que más lo han sufrido: 34,5% de quienes tienen entre 18 y 24 años.

El machismo, una cuestión estructural

"Los datos nos indican que el machismo sigue siendo una realidad prevalente, transversal y estructural", ha advertido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, este miércoles, durante la presentación del estudio.

Se trata de la séptima edición de esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE). El último estudio de estas características data de 2019 aunque los datos no son comparables debido a cambios metodológicos, según han precisado desde Igualdad.