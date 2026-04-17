Muere una joven que se precipitó desde un edificio de Castellón el Viernes Santo

El pronóstico de la chica era reservado hasta que se ha producido el fallecimiento

Muere un operario de grúa en Vallada durante la retirada de un tractor accidentado horas antes en un camino rural

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Una joven de 18 años que el pasado 3 de abril, Viernes Santo, se precipitó desde un bloque de pisos en Castellón ha fallecido este viernes por la gravedad de las heridas que presentaba. Así lo han confirmado fuentes oficiales recogidas por 'El Periódico Mediterráneo', que aseguran que la joven ha sido finalmente desconectada de las máquinas que la mantenían con vida.

En concreto, la joven se precipitó desde un edificio de la calle Padre Ricardo de la localidad. Sobre las 14.54 horas de aquel día, la centralita de Emergencias del 112 recibió el aviso de la tragedia que al final ha terminado de la peor manera posible. Según testigos, el desprendimiento se habría producido desde la octava planta. En el barrio, en las proximidades, se ubica el colegio Fadrell.

En la la calle del lugar del incidente hay muchas establecimientos, como un gimnasio, un estudio de fotografía o una farmacia próximos. No obstante, al ser una jornada festiva, muchos negocios se encontraban cerrados, detalla el citado medio.

Hasta el lugar del incidente acudieron varias patrullas de cuerpos de seguridad, entre ellos la Policía Local, así como medios sanitarios para socorrer a la chica y proporcionarle atención médica. La joven fue trasladada al Hospital General, donde estuvo en pronóstico reservado hasta que ha fallecido.