Prisión provisional en Oviedo para una mujer acusada de trata y explotación sexual

Una mujer ingresa en prisión provisional en Oviedo acusada de trata de seres humanos y explotación sexual, ante el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos

La familia de Francisca Cadenas solicita un nuevo examen de los restos óseos para "encontrar alguna lesión que no se haya visto”

Compartir







El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Oviedo ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional comunicada de una mujer detenida por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, pertenencia a grupo criminal, amenazas y detención ilegal.

La Fiscalía interesó esta medida cautelar dada la gravedad de los hechos y la elevada pena que podría imponerse en caso de condena, así como por la existencia de riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de que la acusada pudiera atentar contra los bienes jurídicos de la víctima, testigo protegida en el procedimiento, o de su familia.

De acuerdo con las diligencias, la presunta actividad delictiva se desarrollaba en un piso de Oviedo, donde se habrían producido los hechos investigados.