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Prisión provisional en Oviedo para una mujer acusada de trata y explotación sexual

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Fachada de los juzgados de Oviedo, donde se ha decretado el ingreso en prisión de la acusada. Europa Press
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El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Oviedo ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional comunicada de una mujer detenida por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, pertenencia a grupo criminal, amenazas y detención ilegal.

La Fiscalía interesó esta medida cautelar dada la gravedad de los hechos y la elevada pena que podría imponerse en caso de condena, así como por la existencia de riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de que la acusada pudiera atentar contra los bienes jurídicos de la víctima, testigo protegida en el procedimiento, o de su familia.

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De acuerdo con las diligencias, la presunta actividad delictiva se desarrollaba en un piso de Oviedo, donde se habrían producido los hechos investigados.

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